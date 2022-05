NOVO CRNO UPOZORENJE MILIJARDERA! Gejts: Još smo u opasnosti da ova pandemija stvori varijantu koja bi bila FATALNIJA

Tehnološki mogul i filantrop rekao je da ne želi da zvuči 'nračno i sumorno', ali je upozorio da postoji rizik da se stvori 'još transmisivnija i još fatalnija' varijanta, prenosi Dejli mejl.

On je rekao da je rizik da se to dogodi „mnogo iznad pet odsto“ i da bi to značilo da svet tek treba da vidi najgore od pandemije.

Nije prvi put da je dao takvu prognozu.

U decembru 2021. godine, upozorio je svoje milione pratilaca na Tviteru da se pripreme za najgori deo pandemije, pošto je prethodno 2015. godine upozorio da svet nije spreman za sledeću pandemiju.

- Još uvek smo u opasnosti da ova pandemija stvori varijantu koja bi bila još transmisivnija i još fatalnija. Nije verovatno, ne želim da budem glas propasti i mraka, ali rizik je daleko iznad 5 odsto videli najgore od ove mandemije, rekao je Gejts za Fajnenšl tajms.

Procenjuje se da je korona do sada ubila oko 6,2 miliona ljudi širom sveta od marta 2020. godine, ali broj zaraženih slučajeva i smrtnih slučajeva opada poslednjih nedelja.

Kurir.rs