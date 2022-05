SLIKA NAVODNIH UKRAJINKI U UNIFORMI ZAPALILA INTERNET: Majka i ćerka kao krenule na Ruse, pravi identitet razočarao mnoge!

Naime, fotografija dve dame nedavno je počela kružiti Tviterom, a nije dugo trebalo da ista stekne brojne favorite.

Tada još uvek nepoznate brineta i plavuša predstavljene su korisnicima kao majka i ćerka, a koje su u vojnoj opremi i s oružjem u rukama, krenule u odbranu Ukrajine protiv Rusije.

Mnoge je oduševio ovaj prizor i njihova hrabrost, zbog čega su ih odlučili i podržati, međutim ispostavilo se kako je reč o sasvim nečemu drugom.

Obe žene na fotografiji zapravo su Ruskinje, a jedna od njih je ruska influenserka Elena Deligioz koja na svojim mrežama često deli sadržaje sa airsofta - timske igre u kojoj su karakteristični vojnički kostimi.

foto: screenshot

Prilikom otvaranja njenog profila, ovu 26-godišnjakinju mnogi bi, razumljivo, mogli smatrati pripadnikom ruskih oružanih snaga obzirom na to da veliki do njenih fotografija podrazumeva one u vojničkom kostimu, a sada je poznato i zašto je tako.

Takođe, ispostavilo se kako je viralna fotografija koja je počela da kruži Tviterom tek pre par dana, snimljena još u februaru prošle godine, a nekima je bila sumnjiva još od samog početka.

Pojedini su primijetili kako "lažnim ratnicama" kosa i šminka izgledaju previše "savršeno" za osobe koje su u ratnoj zoni, a zatim su zaključili i kako ovakva "propaganda samo šteti Ukrajini".

Originalna objava sa Tvitera je obrisana, a neki su ovu situaciju iskoristili i da naprave Elenine lažne profile i predstave je kao vojnika ili Ukrajinku, kako bi "opravdali" celu priču.

Inače, Elena na svom profilu od početka invazije deli i jasne znake podrške svojoj domovini, pozirajući sa šubarom, oružjem ili drugim rekvizitima.

Kurir.rs/Cazin.net