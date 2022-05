BIZARNO Britanci zbog ekonomske krize iznajmljuju mrtvačke kovčege!

U krizi valja uštedeti svaku funtu... foto: Profimedia

Sve više Britanaca suočenih s nedostatkom novca iznajmljuje mrtvačke kovčege! Sanduke iznajmljuju za komemoracije, nakon čega svoje najmilije sahranjuju u kartonskim sanducima ili ih šalju na kremaciju, prenosi tabloid San. Direktori pogrebnih preduzeća potvrđuju da je iznajmljivanje mrtvačkih sanduka sve popularnije od kada je ekonomska kriza dovela do porasta cena življenja.

Kartonski kovčezi

Klijenti mrtvački kovčeg obično iznajme na dan sahrane, kad se održava komemoracija i odaje poslednja počast preminulom. Telo umrlog se prvo stavlja u jeftiniji običan drveni kovčeg, koji se potom stavlja u onaj skuplji, koji je iznajmljen. Nakon komemoracije preminuli se sahranjuje ili kremira zajedno s tim jeftinijim, takozvanim kartonskim kovčegom, dok se iznajmljeni vraća mrtvačnici. Poređenja radi, prosečna cena iznajmljivanja kovčega iznosi 250 funti (oko 300 evra), dok je cena jeftinijih mrtvačkih sanduka za sahranjivanje oko 750 funti (oko 900 evra). - Postoji zaista mnogo načina da se cena sahrane zadrži u okviru kućnog budžeta, ali i da se ona učini posebnom. Pod uslovom da je jasno šta se pruža klijentu, iznajmljivanje mrtvačkih sanduka je samo jedan od načina da se pomogne porodicama koje ne stoje dobro finansijski - naveo je portparol Nacionalne asocijacije direktora mrtvačnica za San.

Statistika je neumoljiva: Veliki pad standarda Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, čak 83 odsto odraslih žitelja u Velikoj Britaniji je prijavilo da je suočeno s porastom cena življenja. Procena je da će ove godine prihod prosečnih Britanaca pasti za 2,2 odsto. Građane u 2022. očekuje najveći pad životnog standarda još od 1956, kad je počelo praćenje ovih statističkih podataka.

Jedan od proizvođača je izjavio kako iznamljivanje mrtvačkih kovčega ne bi trebalo da se previše razlikuje od iznajmljivanja venčanica za svadbe, upućeni u industriju sahranjivanja navode da je ovaj potez siguran znak da je došlo do rasta cena življenja.

Inflacija sedam odsto

- Iznajmljivanje mrtvačkih kovčega može da uštedi na stotine funti porodicama, ali tužno je saznanje da njihovi najmiliji počivaju u kovčezima koji nisu dovoljno prikladni da se izlažu javno na komemoracijama - rekao je anonimni izvor. Do marta ove godine inflacija u Velikoj Britaniji je porasla na sedam odsto. To je najveći rast u poslednjih 12 meseci još od marta 1992. Rastu inflacije najviše doprinosi porast cena energenata, do čega je došlo usled ruske invazije na Ukrajinu i odluke vlade u Londonu da prestane sa uvozom energenata iz Rusije. Zbog toga britanska domaćinstva sada plaćaju gas 28 odsto skuplje, a 19 odsto skuplje plaćaju električnu energiju.