ŠEF UKRAJINSKIH OBAVEŠTAJACA O KRAJU SUKOBA: Ovo je Putinov poslednji rat, postoje samo dve opcije da se sve završi! VIDEO

U opširnom intervjuu za Novi glas Ukrajine, general-major Kirilo Budanov, načelnik Centralne obaveštajne agencije (GUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane, rekao je da je Putin izabrao „put genocida“ i da su „svi problemi ruske vojske postali jasni“.

Putinovi neuspesi, rekao je Budanov, počeli su onog dana kada su njegove snage ušle u Ukrajinu, prema prevodu koji je dao Dejli Bist.

foto: EPA / MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL

"Bio je to sjajan PR. Sve na šta su trošili novac je da pokažu veličinu ruske armije u svetu. Sada su svi videli - nema veličine", primetio je Budanov na Putinov predinvazioni haos. „Nemoguće je porediti vojni potencijal Rusije i Ukrajine pre početka ove faze rata, koja je počela 24. februara: to je desetostruka, a u nekim aspektima i dvadesetostruka prednost Ruske Federacije. Međutim. , prava neprijateljstva su pokazala prave probleme: imaju kvantitativni pokazatelj, naravno, ali ne i kvalitativni. Drugo, prilično niska motivacija. Gubici koje su pretrpeli tokom ovog vremena imaju snažan uticaj na njih."

Budanov predviđa da će sve drskije odluke biti izbačene iz Kremlja, uključujući potencijalni nalet terorističkih napada pod lažnom zastavom unutar granica Rusije.

"Pogledajte šta se dešava. Mnogo eksplozija, mnogo uništenih objekata - a Rusija za sve krivi samo Ukrajinu. Pogledajte situaciju sa Pridnjestrovljem, na primer. Naravno, ovo je dobra pozicija - kriviti Ukrajinu za sve. I kako je sve ovo moguće? Može li neko da objasni?" on je postavio.

Tajming, nastavio je Budanov, takođe nije na Putinovoj strani. On je napomenuo da će ruska predstojeća proslava Dana pobede u Drugom svetskom ratu 9. maja stići prerano da bi Putin išta postigao u Ukrajini.

Budanov je istakao i da je "ruska vojska potpuno demotivisana. Međutim, postoji vojna vertikala - njima dolaze komande, a oni će biti prinuđeni da ih izvršavaju. Hteli to ili ne, postoji naređenje, a vi će to izvršiti. Ako to ne uradite, idete u zatvor, ima mnogo različitih opcija. Dakle, njihovo moralno stanje nije značajno. Oni će izvršiti naređenje."

Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je u međuvremenu insistirao da 9. maj nema nikakve veze sa Ukrajinom.

Ipak, s obzirom na to koliko je Rusija ide loše, Putina čeka u siguran poraz, čak i ako postavi strateške atomske bombe kao poslednje sredstvo za pobedu, objasnio je Budanov.

"Šansa da se koristi taktičko nuklearno oružje je uvek bila. Nema smisla koristiti strateško nuklearno oružje, jer smo dovoljno blizu jedni drugima. Ali taktičko nuklearno oružje i njegova upotreba će jednostavno ubrzati kraj Rusije", rekao je on. „Ovaj rat je završen".

Budanov je potom izneo dva scenarija za koja veruje da će označiti kraj sukoba.

„Onu nezvaničnu“, rekao je Budanov, orkestriraće strogo sankcionisana oligarhija Rusije.

"Oni se plaše da izgube svoje bogatstvo. I razumeju kako će se to za njih vrlo brzo završiti", rekao je on. Ovakav pristup, međutim, pretpostavlja da Putin uspeva da ispregovara izlazak iz krize.

Verovatniji zaključak, predviđa Budanov, jeste da je Putin potpuno eliminisan.

"Ostaviti mu put za povlačenje je jedna od strategija, ali je gotovo nerealno. On je ratni zločinac za ceo svet. Ovo je njegov kraj", rekao je Budanov. „Samo se uterao u ćorsokak.

Kurir.rs/Raw Story