POZNATI REDITELJ OTKRIO Oliver Stoun: Putin je imao rak, ali mislim da ga je pobedio!

Posle spekulacija zapadnih medija o zdravstvenom stanju predsednika Rusije, oglasio se američki reditelj, koji je u dobrim odnosima sa šefom Kremlja

Američki reditelj i oskarovac Oliver Stoun otkrio je da je ruski predsednik Vladimir Putin bolovao od raka! Stoun je tako dolio ulje na vatru kada su u pitanju brojne spekulacije o zdravstvenom stanju šefa Kremlja, koje su pojačane od 24. februara, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Izolacija i podaci

Stoun je već godinama u odličnim odnosima sa šefom Kremlja, a dve godine je imao gotovo nesmetan pristup Putinu tokom snimanja serije intervjua sa njim. Stoun je ranije javno govorio kako smatra da je Putin bolji od većine zapadnih političara.

Navodno ne kontorliše svoju levu nogu... Vladimir Putin foto: Printscreen/Twitter Spekulacije ne prestaju: Od čega boluje Putin Pojedini zapadni mediji ne prestaju sa spekulacijama o tome od koje zapravo bolesti boluje Vladimir Putin, predsednik Rusije. Pored raka štitne žlezde, spominje se i rak stomaka, kao i Parkinsonova bolest. Kao potvrdu ovih navoda prilažu se video-snimci na kojima se čini kako Putin ne kontroliše svoju levu nogu ili se pridržava za sto kako bi kontrolisao desnu ruku. Zvanični Kremlj je u više navrata odbacio ove navode, tvrdeći da je Putin odličnog zdravlja.

U podkastu sa Leksom Fridmanom, Stoun, autor kultnih filmova "Lice sa ožiljkom" i "JFK", istakao je kako se već tri godine nije video sa Putinom iako su blisko sarađivali između 2015. i 2017. - Zapamti ovo, gospodin Putin je imao rak i mislim da ga je pobedio. On je takođe bio u izolaciji zbog pandemije koronavirusa - rekao je Stoun. Zapadni mediji su ranije spekulisali da je Putin u strogoj izolaciji zbog kovida 19 usled aktuelnog, ali i neodređenog zdravstvenog stanja koje ga je učinilo posebno ranjivim. Stoun je spekulisao i da je Putin možda pogrešno proračunao invaziju na Ukrajinu jer je izgubio kontakt sa ljudima.

Ni Hitler, ni Staljin: Istinski sin Rusije Zanimljivo je da je Stoun nakon početka ruske invazije na Rusiju rekao kako ne može da prepozna Vladimira Putina: - Tri godine su prošle otkad smo se videli poslednji put. Čovek koga poznajem nema ništa sa ludakom i ubicom, kako ga danas nazivaju mediji i porede sa Adolfom Hitlerom i Jozefom Visarionovičem Staljinom. Putin koga znam je miran, racionalan i uvek je delovao u interesu ruskog naroda, istinski sin Rusije, patriota koji nije nacionalista - rekao je Stoun.

- Nije jasno da li je Putin dobio ispravne obaveštajne podatke. Možda ćete pomisliti da on nije dobro obavešten o stepenu saradnje sa etničkim Rusima u Ukrajini. To bi bio jedan faktor, da nije ispravno procenio situaciju. Takođe je moguće i da su ga izolacija od normalnih aktivnosti i izostanak susreta sa ljudima licem u lice zbog zdravstvenog stanja doveli do te greške - rekao je Stoun.

Vratio mu se rak?

Kako prenosi Dejli mejl, Putin je zaista možda bolovao od raka i izlečio se, ali oni veruju da mu se bolest vratila tokom poslednje tri godine. Stoun nije rekao od koje vrste raka je Putin bolovao. Preovlađuje mišljenje da je reč o raku štitne žlezde.

Devet ključnih Putinovih grešaka Američki reditelj je početkom marta na Fejsbuku izneo svoju procenu i devet ključnih grešaka koje je, prema njemu, Putin napravio po pitanju invazije na Ukrajinu. To su: 1) potcenjivanje ukrajinskog otpora 2) precenjivanje sposobnosti ruske vojske da postigne svoj cilj 3) potcenjivanje reakcije Evrope, posebno Nemačke, koja je povećala svoj vojni doprinos NATO, čemu se opirala 20 godina 4) potcenjivanje pojačane moći NATO, koji će sada vršiti veći pritisak na ruske granice 5) verovatan ulazak Ukrajine u NATO 6) potcenjivanje štete po sopstvenu ekonomiju i svakako stvaranje većeg unutrašnjeg otpora u Rusiji 7) stvaranje velikog prilagođavanja vlasti u svojoj klasi oligarha 8) stavljanje kasetnih i vakuum bombi u igru 9) potcenjivanje moći društvenih medija širom sveta

To je zaključeno nakon što su pojedini ruski mediji ranije preneli da Putina prati veliki medicinski tim, među kojima je i specijalista za štitnu žlezdu. Spekulacije su išle toliko daleko da su pojedini zapadni mediji naveli da Putin mora da ide na hitnu operaciju i da će vlast prepustiti svom bliskom saradniku Nikolaju Patruševu, sekretaru Saveta za bezbednost.