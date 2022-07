NOVA SAZNANJA O NAPADU AJKULE: Žrtva nastradala tik do obale

Još jedna žena je stradala u napadu ajkule u Crvenom moru južno od Hurgade, saopštilo je egipatsko ministarstvo životne sredine.Telo rumunske državljanke stare oko 40 godina pronađeno je nekoliko sati nakon što je preminula Austrijanka (68), kojoj je ajkula otkinula ruku i nogu.

foto: Printscreen/Facebook, Printscreen/Youtube

Ronioc Radenko Culić koji se nalazi u Hurgadi izneo je u Jutarnjem programu Kurir televizije nova saznanja koja se tiču nastradalih od napada ajkule.

- Poslednja saznanja su da je Rumunka nastradala pre Austrijanke s tim da je pronađena dan kasnije. Ona je iskomadana, stvarno jedan užasan prizor i policija je to prikrila. Kada je ministar izjavio saučešće, to je isplivalo. Vrlo je bitno da se kaže da u poslednje vreme je velika migracija tuna i pretpostavka je da su i ajkule pošle za njima. Napad se desio pod sticajem nesrećnih okolnosti. Pretpostavka je da je tigar ajkula u pitanju koja pliva izuzetno velikom brzinom - rekao je Culić.

foto: Kurir televizija

Radenko ističe da se napad desio tik do obale, svega nekoliko metara od grebena.

- Napad se desio tik do obale, nekoliko metara od grebena. Za paniku nema mesta, takve stvari se dešavaju i dešavaće se. Mnogo više ljudi pogine u saobraćaju. Ne možemo da utičemo na ovakve stvari. Jako je važno da se ne pliva sam, da se ne stvara nepotrebna buka, da se ne mokri u okviru snorklinga i da se ne izdvaja u grupi. Ako se primeti ajkula, bitno je da se okrene prema njoj i da se prati situacija. Ako dođe do kontakta, treba da se udari po nosu ili oku. To su osetljiva mesta za nju. Nipošto ne treba da se beži jer će nas u tom momentu videti kao plen, treba stati uspravno - kaže Culić.

foto: Kurir televizija

Ronilac kaže da je jedan deo plaže zatvoren za kupanje dok se ne završi istraga.

- Istina je da je deo plaže za kupanje zatvoren, obalska straža je na terenu. Jedna ajkula je uhvaćena i moja saznanja su da je na biološkom institutu kako bi se videlo da li ima tragove nesrećne žene. Moram da napomenem da ovo nije uobičajeno ponašanje ajkule, ovo je nesrećan slučaj - rekao je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije Culić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

08:51 NA MORE NISMO IŠLI 10 GODINA, ALI NE ZBOG FINANSIJA Nekada je ovo zanimanje cvetalo, a SELO MODRICA BILO JE SINONIM ZA STARI ZANAT