NEMAMO ČIME DA POMOGNEMO EVROPI: Američki admiral šansama da se u region pošalje još nosača aviona!

-Kao rezultat sukoba Ukrajine i Rusije, očekuje se povećanje potrebe za udarnom grupom nosača aviona SAD u Evropi. To me zabrinjava, s obzirom na trenutno stanje sa nosačima aviona, rekao je on, za sajt.

Prema Kodlu, potreba za raspoređivanjem nosača aviona ili produženjem njihovog boravka čak i na nekoliko meseci izaziva niz poteškoća za vojnu komandu.

-To dovodi do kršenja planova održavanja predviđenih za nosače avione i narušava planove rada brodoremontnih preduzeća. Stanje brodova takođe ne odgovara planiranom, a preduzeća za remont brodova nemaju dovoljno vremena da se proceni uticaj dodatnog perioda rada na održavanje broda, objasnio je admiral.

Američki predsednik DŽo Bajden najavio je krajem juna nameru da poveća broj ratnih brodova baziranih u Evropi kao odgovor na rusku vojnu operaciju u Ukrajini.

Moskva je više puta napomenula da je alijansa usmerena na konfrontaciju. Kako je naglasio pres-sekretar predsednika RF Dmitrij Peskov, dalje širenje bloka neće doneti veću bezbednost Evropi.

Ranije je rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, dok bi Zapad trebalo da odustane od politike militarizacije kontinenta. U resoru je takođe ranije rečeno da je sva praktična saradnja koja se godinama gradila sa alijansom odavno propala.

Kurir.rs/Novosti