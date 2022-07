JEZIV PRIZOR NA MESTU AVIO NESREĆE KOD KAVALE: Od aviona nije ostalo ništa, vatra i dalje gori FOTO, VIDEO

Na pojednim mestima i dalje gori plamen. Prema poslednjim informacijama u ovoj tragediji poginulo je osam osoba.

foto: Printscreen/Twitter

Naime, kasno sinoć grčki mediji javii su da je ukrajinski transportni avion pao u Grljoj kod grada Kavala. Grci su doduše preneli da je u pitanju sprski avion, iako Srbija nema te letelice u svom naoružanju. Istina imala ih je SFRJ, ali su ti avioni povučeni posle pada jugoslovenskog AN-12 kod Jerevana.

foto: Printscreen/Twitter

Bilo kako bilo avion je koristila privatna američka kompanija. Inače ovaj avion često je dolazio na srpske aerodrome.

foto: Printscreen/Twitter

Pre tragedije avion je poleteo iz Niša i prema podacima sa Flajt radara krajnja destinacija bio je Aman, glavni grad Jordana.

foto: Printscreen/Twitter

Misteriju celom slučaju daje i to što se navodi da su avionu sva četiri motora otkazala i da je pao. Na objavljenim snimcima se vidi da je avion već u vazduhu dok je padao bio u plamenu.

An -12 je transportni avion koji je nastao krajem 1950 tih godina. Namenjen za prevoz tereta, trupa i teškog naoružanja mase do pet tona. Proizvodio se u tri fabrike a do 1972 napravljeno je 1.243 letelice od kojih neke i danas lete, ali kao kargo transportni avioni. Izrađen je niz varijanti koje se razlikuju po avionici i motoru

Tehnički podaci o letelici Projektant OKB Antonov Dimenzije: dužina 33,1 m, visina 10,53 m, razmah krila 38 m Pogon četiri turboelisna motora Ai-20K snage 4.000KS svaki Masa prazan 28.000 kg, pun 55.000 kg, poletna maksimalna 61.000 kg Dolet sa maksimalnom količinom tereta 3.600 km

Kurir.rs/A.Mlakar