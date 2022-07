U UTORAK SAHRANA IVANE TRAMP Dolazak Donalda i dalje nije potvrđen, a Melanija ne dolazi! Jedino deca prisustvuju

Ivana Tramp (73) koja je preminula prošlog četvrtka od posledice pada niz stepenice kada je zadobila koban udarac, biće sahranjena sutra u katoličkoj crkvi Svetog Vinsenta Ferera u Kaliforniji, piše danas "Dejli mejl" i donosi nove detalje o ovom događaju.

Očekivano, sahrani će prisustvovati Donald Junior (44), Ivanka (40) i Erik Tramp (38) koje je Ivana dobila u braku sa milijarderom i bivšim predsednikom Amerike Donaldom Trampom.

Očekuje se i dolazak Ivaninog bivšeg supruga Donalda Trampa, ali to nije potvrđeno. Kako piše "Dejli mejl", zatražen je komentar od njegovog potparola ali nije stigao odgovor.

Sa druge strane, aktuelna supruga Melanija Tramp neće biti na sahrani, rekao je izvor blizak porodici.

Ivanka Tramp danima na društvenim mrežama objavljuje fotografije i poruke u čast svoje majke za koju je rekla da je bila uvek uz svoju decu.

Ivana Tramp koja je emigrirala u Ameriku iz Češće bila je udata za Donalda Trampa od 1977. do 1992. godine. Bila je njegova prva supruga, on se nakon toga još dva puta ženio i u svakom od tih brakova dobio po dete, ćerku Tifani i sina Barona. Dobro je poznato da Ivana nije bila u dobrim odnosiam sa Melanijom što je indirektno potvrđivala u intervjuima komentarišući bivšu slovenačku manekenku na poziciji prve dame SAD, ali i isticanjem da je zapravo ona prva prava dama, imajući u vidu to da je bila prva Donaldova supruga.

