POLJSKA DOBILA PRVE AMERIČKE TENKOVE M-1A2 ABRAMS: SAD nagradili Varšavu zbog donacije 500 T-72 Ukrajini

Mriuš Blaščak potpredsednik vlade i ministar narodne odbrane Poljske pre nekoliko dana objavio je slike tenkova M-1Abrams na vučnim vozovima koji se kreću poljskim auto-putem. Ne to nisu bili tenkovi koji pripadaju USA Army, nego radi se o prvih sedam tenkova M-1 i dva vozila za podršku poljske armije.

Naime, poljska je u aprilu mesecu ove godine pošto je počela da svoje tenkove T-72M1 i modifikovani PT-91TWARDY predala Ukrajini kao vojnu pomoć. Radi se o skoro 500 tenkova. U zamenu za njih Poljaci bi trebali da dobiju nemačke tenkove Leopard 2A6 i A7, dok bi amerikanci isporučili svoje Abramse.

Dok Nemci, okevaju i filozofiraju, jer zapravo tih tenkova i nemaju na zalihama i u ratnoj rezervi toliko, Amerikanci nisu časili časa pa su se obavezali da će iz svojih viškova da Poljacima predaju 250 tenkova Abrams M-1A2 u verziji SEP v3 i 116 polovnih tenkova Abrams M-1A2, iz američkih vojnih viškova koji će takođe biti modernizovani, odnosno nadograđeni na standard SEPv3.

Sa realizaijom ovog plana Poljska će biti prva država članica EU i NATO koja osim armije SAD u svom naoružanju ima američke tenkove. Za razliku od Poljaka Francuzi su nastavili razvoj svog tenka Leklerk, Nemci pokazali Pantera sa topom kalibra 130 mm, dok ostale članice uglavnom osim Mađara imaju sovjetske tenkove. Inače većina istočnih članica NATO ukrajinsku krizu su videli kao bogom danu da se reše zaostavštine sovjetske tehnike, pre svega tenkova T-72 koji su činili kičmu NATO pakta skoro 20 godina.

Prvih 7 abramsa plus dva vozila za podršku biće smešteni u Centar za obuku kopnene vojske u Pozanju. U američkim vojnim medijima taj centar je pogrešno imenovan kao Tenkovska akademija. Prva obuka na novim oklopnjacima poljskih tenkista trebala bi da počne početkom avgusta, prvo teorija, a onda i praksa upoznavanja sa ovim guseničarima pre ulaska u jednice poljske armije.

foto: Ministarstvo odbrane Poljske

Kako je saopšteno javno glavni korisnik ovoh tenkova biće 18. mehanizovana divizijam odnosno bataljoni i pukovi u njenom sastavu koji su do sad koristili licencno izrađene u Poljskoj sovjetske tenkove T-72M1. To znači da će pokrivati istočni deo poljske granice prema Ukrajini, Belorusiji i ruskoj eksklavi Kalinjingrad.

"Oni će delovati u istočnom delu naše zemlje, na istočnom krilu Severnoatlantske alijanse, kako bi odvratili mogućeg agresora - rekao je poljski ministar vojni i dodao:

"Ovo je veliko pojačanje poljskih oklopnih snaga. Možemo reći da će Poljska postati oklopna sila. Sukob u Ukrajini je dokazao da su tenkovi izuzetno važan elemnt opreme vojske. Za nas je to bezbednosna politika u vidu najboljih i najsavremenijih tenkova na svetu koji će garantovati odvraćanje ruskog agresora, naglasio je Maruš Blaščak.

foto: Ministarstvo odbrane Poljske

Poljski ugovor predviđa slanje ukupno 28 tenkova na kojima će poljske posade započeti obuku. Praktični deo biće izveden na poligonu Beldrusko gde će se posade koje su do juče koristilie T-72 preći na modernije Abramse. Novi kontingent tih tenkova u Poljsku trebao bi da stigne do kraja jula 2022.

Inače svi tenkovi pripadaju armiji SAD i nalazili su se u vojnim skladištima, a Poljska kao najodaniji američki saveznik u NATO i Evropi su ih dobili po povlaštenim uslovima. Platiće samo njihovo dovođenje u operativnu upotrebu i desetogodišnji paket rezervnih delova, kao i njihovo održavanje i remont.

Datum kada poslednji primerci ovih američkih tenkova treba da stignu u naoružanje Poljske označen je kraj 2026.

Abrams tenk od 15 modifikacija SAD su naveći korisnik ovih tenkova. Kopnena vojska i Korpus mornaričke pešadije raspolažu sa oko 6.900 tenkova. Osim SAD u svom naoružanju 59 primeraka ima Australija, Egipat 1.005, Irak 140,Kuvajt 218, Saudijska Arabija 315 i Maroko 162 tenka. Poljska sa 336 biće jedina članica NATO i EU koje te tenkove ima u operativnoj upotrebi. Inače to je tenk od čak 15 različitih modifikacija na koje su uticali sukobi širom sveta. Korišten je u Pustinjskoj oluji 1991. Od 1995 do 2004 pojavio se u različitim ulogama na Balkanu u Misiji SFORA u BiH i na Kosovu i Metohiji. Borbeno je upotrebljen u Iraku 2003-2012, Avganistanu 2001 -2008, a od ruske aneksije Krima februara 2014 ponovo se pojavio u Evropi u Poljskoj i na Baltiku kao odgovor na rusku pretnju i vojne vežbe Zapad.