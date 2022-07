PUTIN, ERDOGAN I RAISI O EKONOMSKIM IZAZOVIMA! Stručnjaci na Kurir TV analizirali šta se može očekivati od sastanka u Teheranu

foto: Kurir televizija

Podsetimo, u Teheranu se danas sastaju predsednici Ebrahim Raisi, Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan, što je Moskva ocenila kao dobru priliku da se razgovara o regionalnim i međunarodnim problemima.

Prof. dr Rabrenović ističe da je ovo dobra prilika da se preispitaju ekonomski, politički i vojni odnosi.

- Možemo da kažemo da je predsednik Putin tamo otišao jer je to dobra prilika da se razmene mišljenja. On je trenutno ograničen što se tiče putovanja, ali ovaj samit predstavlja priliku da se preispitaju ekonomski, politički i vojni odnosi kao i da se ojača partnerstvo između zemalja. Ovo je jako dobra prilika i verujem da će ovi razgovori do većih rezultata nego što je predsednik Bajden imao - rekao je prof. dr Rabrenović.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Radun ovaj sastanak vidi kao proboj Rusije u izolaciji koju joj je Zapad nametnuo.

- Ovo je proboj u izolaciji koju je Zapad nametnuo Putinu. Zemlje Afrike, Kina, Indija, Meksiko, Brazil nisu uvele sankcije Rusiji. Čak i američki analitičari govore da ih nije svet sledio u sankcijama. Mislim da je razlog što su došli Iran, Rusija i Turska na isto mesto jeste Sirija. To je zajednička tačka gde su ove zemlje zainteresovane. Podsetimo da je Rusija spasila Siriju od islamskih država - rekao je Radun gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

