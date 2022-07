TEŠKO AMER IDE U VOJNIKE Zbog drastičnog pada interesovanja za službu u oružanim snagama, Vojska SAD mora da promeni svoje ciljeve

Američka vojska je do sada regrutovala samo oko polovinu vojnika od planiranih 60.000, za koje se nadala da će biti primljeni do 1. oktobra, rekli su zvaničnici i dodali da ako se trend opadanja ne preokrene, to bi moglo imati značajan uticaj na borbenu gotovost u narednim godinama.

„Imamo neviđene izazove na tržištu rada posle pandemije, ali i zbog konkurencije sa privatnim kompanijama koje su vremenom promenile svoje podsticaje“, rekao je zamenik načelnika Generalštaba general Džozef Martin, prenosi AP.

Američka vojska je imala teškoće da privuče nove vojnike, jer je ove godine zabeležila najniži broj regrutovanja u decenijama. Prošlog meseca, Pentagon je priznao da zaostaje 23% od ciljeva regrutovanja. Za problem se naširoko pripisuje loše oglašavanje – posebno nedavni trend ka „probuđenom“ oglašavanju, koje je naširoko ismejano na društvenim medijima – i zastareli sistem zapošljavanja.

Suočavajući se sa najtežim problemima regrutovanja u svim vojnim rodovima, američka vojska trenutno nudi bonuse do 50.000 dolara – što bi se u praksi moglo ispostaviti mnogo manje – za šestogodišnje regrutovanje, ali se još uvek bori da pronađe dovoljno dobrovoljaca. Martin je predvideo da bi vojska mogla da padne sa očekivanih 476.000 vojnika na 466.400 do kraja ove fiskalne godine, a na samo 445.000 do kraja 2023.

„Vojska se suočava sa najizazovnijim okruženjem za regrutovanje od osnivanja dobrovoljačkih snaga“, rekla je sekretarka vojske Kristin Vormut.

„Suočavamo se sa veoma fundamentalnim pitanjem... Da li da snižavamo standarde da bismo zadovoljili kvantitet ili da smanjimo kvantitet da bismo održali kvalitetnu, profesionalnu vojsku? Verujemo da je odgovor očigledan – kvalitet je važniji od kvantiteta.”Interna anketa Ministarstva odbrane u koju je En-Bi-Si imao uvid pokazala je da samo 9% kvalifikovanih građana starosti od 17-24 godine ima nameru da služi u oružanim snagama, što je najmanji broj od 2007. U isto vreme, ukupan broj Amerikanaca fizički, mentalno i moralno kvalifikovanih da se pridruže pao je sa 29% na 23% poslednjih godina, prenosi RT.

