UKRAJINCI MENJAJU PLODNU ZEMLJU ZA ORUŽJE?! Pukovnik Đurin: Zbog velikog duga Amerikancima POKLONILI teritoriju veličine Francuske

Pukovnik Vojnoobaveštajne agencije u penziji Tomo Đurin i profesor Goran Radosavljević istakli su u jutarnjem programu Kurir televizije da niko ne može da proceni kada će biti kraj rata između Rusije i Ukrajine.

Tomo Đurin istakao je da Ukrajina izvršava samo NATO naređenja na svoju štetu.

Radosavljević je istakao da je ključno pitanje je čiji će građani više izdržati sankcije, koje su bušne na sve strane.

foto: Kurir televizija

- Rusi ostvaruju svoje ciljeve parcijalno i tako ih povezuju. Niko se ne meša direktno. Turska je veoma zavisna od ruskog gasa. Nas su Bugari dobro ekonomski uništili, jer su stopirali južni tok. Uspeće da postignu uspeh u Ukrajini, jer da dođe do kapitulacije pala bi vlast. Odluke se donose tokom borbenih dejstava, ako Ukrajina iskoristi da gađa Krim, Rusija će iskoristiti drugu geografiju i to može ići do ruske granice. Ukrajinci imaju nekih uspeha, ali to su taktični uspesi - kaže Tomo Đurin.

Profesor Goran Radosavljević istakao je da je Evropa vodila najracionalniju politiku, a to je vezivanje za ruski gas.

foto: Kurir televizija

- Sada se ta strategija menja iz korena. Ispostavilo se da ono u šta je Evropa ulagala za 20 godina, sada se ispostavilo se da je to glavno oružje ove druge strane. Evropa će imati neka interesantna rešenja, sedećemo sa ćebetom u sobi, ali šta ćete sa industrijom. Taj rat će se voditi, ali gas će teći. Dobro je što je i pšenica krenula iz Ukrajine sada - kaže prof. Radosavljević.

Niko ne poklanja oružje Ukrajini, ali prodaju ga na kredit kaže pukovnik Đurin.

- Amerika ima najveću bojazan od zbližavanja Rusije i Nemačke. Američkim kompanijama prodato je više teritorija plodnog zemljišta u Ukrajini i to je po površini više nego cela Francuska - kaže pukovnik Tomo Đurin.

Možda će Nemcima biti hladno, ali će se Ukrajinci sigurno smrzavati.

- Njih očekuje jedna izuzetno teška zima, oni sa na 18 odsto svojih rezerva gasa, o hrani i gubljenju života i da ne pričamo. U Srbiji je gas u kontrolisanim uslovima, veći problem je struja i hrana - kaže profesor Goran Radosavljević.

Kurir.rs

