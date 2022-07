foto: Kurir televizija

Zelenski i supruga su osvanuli na naslovnoj Voga, ispričali su svoju priču, uz editorijal fotografija koji prikazuje miks rezidencije u punom sjaju sa džakovima peska.

Šešelj ističe da je ovo degutantan potez, jer dok se on slika za modni časopis, ljudi u Ukrajini ginu.

- Ljudi koji su na frontu gde gine 200 ljudi dnevno koji ginu gledaju kako se njihov predsednik šminka, pozira za neki modni časopis. To je degutantno. Kako da Ukrajinci dočekaju prijatno ovo kada je Ukrajina na frontu. Gube dnevno mnogo ljudi, izgubili su 25 odsto teritorije, to je kao cela Italija. On je kao Kim Kardašijan, tako se ponaša. Mislim da nema utisak da je predsednik - izjavio je Šešelj gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

01:38 ZELENSKI JE KAO KIM KARDAŠIJAN! Šešelj žestoko osudio predsednika Ukrajine: Šminka se i pozira za Vog dok mu ljudi GINU NA FRONTU

Politički analitičar Branko Radun, koji je takođe bio gost emisije okarakterisao je potez Volodimira Zelenskog kao poražavajuči.

- Ne znam ko ga je ubedio da se tako neprilično slika. To deluje porazno, selo gori a baba se češlja. Dok ljudi ginu on pozira za Vog. Jedno je intervju za ozbiljan politički medij, a drugo je modni časopis - rekao je Radun.

