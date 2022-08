ZAVAHIRI SE OPUSTIO! ODAO SE 30 DANA RANIJE Eksperti: Obaveštajne službe SAD tačno znaju gde se PRIPADNICI AL KAIDE NALAZE

Obaveštajne službe SAD su imale informaciju 30 dana ranije i znali su Zavahirijeve navike. Da će baš tog jutra biti na balkonu. To nam govori da se on opustio i da je opravdano bilo to što se već 2 godine priča o njegovom nasledniku - rekao je Miloš Tišma predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

Ajman al Zavahiri, koji je poginuo u napadu dronom koji je američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) izvela tokom vikenda u Avganistanu imenovan je na funkciju vođe Al Kaide nakon smrti Osame bin Ladena u maju 2011.

Zavahiri se preselio na "sigurno mesto" u Kabulu nekoliko meseci nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Avganistanom u avgustu prošle godine.

Jedanaest godina od ubistva vođe terorističke grupe Al-Kaida Osame bin Ladena, grupa se i dalje smatra opasnom, a njene pristalice danas deluju u više država nego u septembru 2001. godine, kada su pripadnici grupe izveli napad na Sjedinjene Američke Države (SAD).

foto: Kurir televizija

Gosti urednice i voditeljke Usijanja Jelene Pejović bili su Ljuban Karan penzionisani pukovnik KOS-a i Miloš Tišma predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

- Obrazovanje ne znači automatski da on gleda svet onako kako ga mi vidimo ili da na terorizam gledaju onako kako mi gledamo. Oni na terorizam gledaju kao na način borbe za svoje ideje i prava koja su im ugrožena od strane kolonizatora. Pošto nemaju vojsku koja bi mogla da se bori protiv imperijalnih sila oni se bore terorizmom iz očaja. Tako što udaraju na civile koji nemaju nikakve veze sa bilo čim - rekao je Karan.

foto: Kurir televizija

- Zavahiri kao naslednik bin Ladena se nije poneo baš kao najbolji lider. U mnogim radovima i na poternicama ga opisuju kao ne harizmatičnog. Pored toga, već 2 do 3 godine se govori kako žele da ga smene jer je star i bolestan. On je juče u trenutku ubistva imao 71 godinu - rekao je Tišma.

foto: Kurir televizija

Sporazum između Avganistana i SAD je potpisan 2020. godine. SAD su tada pristale da povuku preostale trupe iz Avganistana, a talibani su obećali da neće dopustiti Al Kaidi niti bilo kojoj drugoj ekstremističkoj grupi da operiše u oblastima pod njihovom kontrolom.

Tišma se dotakao ovog sporazuma i naveo da su ga obe strane prekršile. Potom je dodao da su službe SAD imale 30 dana ranije informaciju gde će se Zavahiri nalaziti.

- Zavahiri je došao u Avganistan, time je avganistanska vlada delimično prekršila sporazum iz Dohe. Međutim i američka vlada je prekršila sporazum tako što je upotrebila vojnu silu na prostoru Avganistana. Ova akcija je planirana, već po ulasku u Avganistan znalo se da je on tamo. Oni su znali da će on biti na balkonu i piti svoj čaj. U tom trenutku su ga pogodili raketom. Nije bilo drugih ljudi koji su poginuli, a bio je u kući koja je preuzeta od elitne porodice koja je odatle proterana. Oni su imali informaciju 30 dana ranije i znali su njegove navike da će baš tog jutra biti na balkonu. To nam govori da se on opustio i da je opravdano bilo to što se već 2 godine priča o njegovom nasledniku - rekao je Tišma.

On je potom dodao da Al-Kaida slabi i da to potvrđuje još jedno ubistvo pre mesec dana koje se nije objavljivalo u vestima.

- Al-Kaida slabi. Takođe, pre mesec dana na prostoru Sirije na teritoriji Idliba, ubijen je jedan od glavnih saradnika Al-Kaide. Ta vest nije bila propraćena uopšte, ali to nam govori da obaveštajne službe SAD tačno znaju gde se oni nalaze. Napad je bio identičan, dron je ispalio raketu na motocikl na kojem je bio on i nikoga drugog nije ubio osim njega - rekao je Tišma.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:11 BEZBEDNJAK ŽIVOTIĆ: SEKTE REGRUTUJU ISTO KAO ISIS I AL KAIDA