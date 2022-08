AMERIKA NEMA SNAGE ZA RAT SA KINOM, A AKO KRENE OD ZAPADNE OBALE ĆE OSTATI PEPEO: Izraelski obaveštajac o tajvanskoj krizi VIDEO

Jakov Kedmi (vojni analitičar, bivši šef izraelskih specijalnih službi) je u emisiji „Veče sa Vladimirom Solovjovom “ zainteresovanoj javnosti rekao šta bi Sjedinjene Američke Države izgubile u slučaju rata sa Kinom, preneo Javni servis vesti.

Prema hipoteziKedmija, Sjedinjene Američke Države nemaju snage da brane Tajvan. U ovoj oblasti nema dovoljno ni fizičke snage ni finansijskih sredstava za ovo. Što se tiče rata između NR Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ako Amerikanci žele da intervenišu, neka intervenišu.

Prema njegovim rečima, to će biti rat velikih razmera. Cela američka pacifička flota će biti eliminisana, a japanska država i sve baze Vašingtona na Pacifiku takođe će biti uništene. Tri udarne grupe nosača aviona i nekoliko gradova na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država pretvoriće se u prah. Biće to veliki poraz. Prema rečima Jakova Kedmija, ako Amerikanci žele da rizikuju sve ovo, onda neka.

Istovremeno, kako je tačno dobio tako tačnu prognozu, analitičar je krio od zainteresovane javnosti. Ipak, očigledno je da će u ratu između NR Kine i Sjedinjenih Američkih Država, pre svega, same ove dve zemlje stradati koliko god je to moguće. U ovom slučaju, najverovatniji rezultat je uništenje čitavog čovečanstva, jer je malo verovatno da će ove države biti dovoljno pametne da ne koriste nuklearno oružje, i to u velikim količinama. I u ovom slučaju, verovatnoća početka nuklearne zime je izuzetno visoka, što će dovesti do razaranja planete.

Prethodno su stigle informacije da je Jakov Kedmi takođe obavestio široku publiku o svom mišljenju o situaciji u Ukrajini. Prema hipotezi ovog vojnog stručnjaka, Sjedinjene Američke Države shvataju da će sila koja se formirala nakon puča 2014. godine uskoro biti uništena. Međutim, oni ne žele da izgube uporište potrebno za akciju protiv Ruske Federacije.

Zbog toga će, po njegovom mišljenju, zapadne sile pokušati da dođu do analoga Minskih sporazuma. Ovo će vam dati priliku da odahnete. Tada će ponovo moći da počnu da upumpavaju oružje u Ukrajinu.

Kurir.rs