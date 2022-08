PAPA FRANJA MOLI KIM DŽONG UNA DA VIDI SEVERNU KOREJU: Molim vas pozovite me u posetu! Neću reći ne

Papa Franjo je u televizijskom intervjuu u petak zamolio je vlasti u Pjongjangu da ga pozovu u posetu Severnoj Koreji, dodavši da neće propustiti priliku da poseti tu zemlju i radi za mir.

Potencijalna papina poseta izolovanoj, nuklearno naoružanoj zemlji bio je najavljen 2018. godine kada je bivši južnokorejski predsednik Moon Jae-in započeo diplomactju sa liderom Pjongjanga Kim Džong Unom. Moon, koji je katolik, rekao je na samitu da mu je Kim rekao da će papa biti "entuzijastično" dočekan. Papa Franjo je tada odgovorio da bi bio voljan posetiti tu zemlju ako dobije službeni poziv. Ali Pjongjang je uglavnom prekinuo kontakt sa Seulom nakon što je propao drugi samit između Kima i tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trampa 2019. godine. - Kada me pozovu - to jest, molim vas, pozovite me - neću reći ne, rekao je papa Franjo južnokorejskoj državnoj televiziji KBS u intervjuu koji je emitovan u petak. - Cilj je jednostavno bratstvo, dodao je. Veze Severne i Južne Koreje bile su na najnižem nivou otkako je Seul u maju inaugurisao novog predsednika, Yoon Suk-yeola. Yoon je ponudio pomoć Severnoj Koreji u zamenu za denuklearizaciju, ali je Kimov režim iseijao plan. Severna Koreja je okrivila Južnu Koreju za izbijanje kovida-19 u maju, a ranije u avgustu je zapretila da će "zbrisati" vlasti Seula kao odmazdu. Kurir.rs/HRT.hr