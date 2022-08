PLANETA OKEANA! Naučnici pronašli NOVU PLANETU koja je potpuno prekrivena VODOM, veća je od Zemlje i nalazi se u naseljivoj zoni!?

Naučnicinisu krili oduševljenje nakon što su otkrili novu planetu pod nazivom TOI-1452b koja se nalazi u sažvežđu Drako, a koja bi mogla u potpunosti da bude pokrivena vodom. Udaljena oko 100 svetlosnih godina od Zemlje i veća je od naše planete.

Nalazi se u "naseljivoj zoni", što znači da je temperatura odgovarajuća kako bi mogla postojati tekuća voda.

Tim istraživača veruje da bi to zapravo mogla biti "planeta okeana", odnosno planeta prekivena debelim slojem vode.

Ovo nije prvi put da je otkrivena egzoplaneta ili planeta sa vodom. Neki od Jupiterovih i Saturnovih meseca su prekriveni debelim slojem vode, međutim, nova planeta je mnogo vlažnija, čak i od Zemlje. TOI-1452b je oko 70 odsto veća od Zemlje i oko pet puta masivnija. No, njena niska gustina ukazuje na to da je veliki deo njene mase sačinjen od lakših materijala u odnosu na one koji čine unutrašnju strukturu Zemlje, kao što je voda. Veruje se da je sačinjena od 30 odsto vode, dok Zemlja sadrži manje od 1 odsto vode. To znači da je idealan kandidat za okeansku planetu.

Istraživači su uočili trag planete pomoći Nasinog svemirskog teleskopa Tes, koji pretražuje nebo u potrazi za planetarnim sistemima bliskim našem. S obzirom na to da je uočeno blago smanjenje svetlosti dela neba, istraživači su pomislili da bi u tom području mogla da se nađe planeta veća od Zemlje. Potom je započela detaljnija potraga te je otkrivena planeta TOI-1452b.

Dosad nije pronađena planeta koja podržava život kao Zemlja, ali ako je hipoteza tačna, te se na površini nove planete zaista nalazi voda, onda bi ona mogla biti primamljiva nova meta u potrazi za vanzemaljskim životom, piše Klix.ba

Istraživači su istakli da je potrebno još istraživanja kako bi se potvrdilo da je TOI-1452b zaista okeanska planeta. Postoji mogućnost i da se radi o stenovitoj planeti sa malo ili nimalo atmosfere ili čak stenovijoj planeti s atmosferom sačinjenom od vodonika i helijuma.

Istraživači planiraju da koriste svemirski teleskop Džejms Veb za buduća istraživanja.

Planeta je dovoljno blizu da se može proučavati njena atmosfera, a nalazi se u regiji koja omogućava posmatranje teleskopom tokom cele godine. Takođe, opservacije bi mogle da pomognu istraživačima da razjasne prirodu i karakteristike ove fascinantne planete.

