RUSKO-JAPANSKI ODNOSI U SVETLU KURILSKIH OSTRVA : Zašto su Tokio i Moskva idealni spoj? Ko spinom o ratu svađa dve zemlje

Doktor vojnih nauka Konstantin Sivkov u innervjuu za sajt Eadaily (EurAsia daily) izjavio je da uz Ukrajinu i Centralnu Aziju, Daleki istoj je uključen u zonu stvaranja tenzija oko Rusije i da tu glavnu ulogu igra Japan.

Ove reči Sivkov je rekao u Moskovskom domu sindikata u petak 26. avgusta. Sivkov je tad rekao da je Tokio zapravo bokserska rukavica na američkoj ruci. On je dodao i da japanska flota po broju savremenih ratnih brodova prevazilazi Pacifičku flotu, a po broju podmornica Japan ih ima dva puta više od ruske mornarice na tom području. On dodaje i da japanske tvrdnje da Kurilska ostrva pripadaju njima podgreva Zapad.

"Zbog toga, uz Ukrajinu i aktiviranje u centralnoazijskom pravcu, japan je danas uključen u set zapadnih mera za stvaranje vojnih tenzija na Dalekom istoku. Konkretno, da bi bar elementarno povukao deo ruskih snaga sa Ukrajinskog pravca na istok, objasnio je on..

Koliko su ove tvrdnje Sivkova zaista realne i da li je ovo spin možda Kijeva razgovarali smo sa magistrom međunarodnih odnosa Boškom Jovanovićem, koji je posle rusko-poljski, poljsko-finskih i rusko-turskih odnosa prokomentarisao i rusko -japanske odnose i da li će zaista doći do otvaranja drugog fronta na Dalekom istoku između Japana i Rusije oko Kurilskih ostrva.

"Ideja Karla Haushofera Nemačka, Rusija, Japan, to je jako privlačno i Rusima i Japanu. Objasniću zašto su Japan i Rusija idealna kombinacija. Ne postoji idealnija kombinacija u međunarodnim odnosima, nego što je to Rusije i Japana. Zašto? Japan je ostrvska država, a Rusija kontinentalna. Japan ima tehnologiju, a Rusija resurse. Mogu čitaoci da kažu na primer i Rusi imaju tehnologiju,da, ali nemaju tehnologiju kao što to ima Japan. Rusija se opredelila za saradnju sa Japanom na Dalekom istoku. Kad kažem Dalekom istoku to znači sledeće, da u oblasti Vladivostoka i Habarovska imju uglavnom japanske automobile i japansku tehniku. Da ljudi iz tih krajeva putuju uglavnom u Japan, mnogo više nego u Kinu. To Japan pozdravlja. Postoje japanske fondacije, koje finansiraju bogate kompanije, koje su usmerene na to da Rusi dobiju stipendije u Japanu i da se japanci zainteresuju za Rusiju, da se pospeše odnosi te dve zemlje. Saradnja te dve zemlje je prirodna, em poželjna. Ona u međunarodnim odnosima može da doprinese mnogo čemu, može da pacifikuje azijski region, može da doprinese razvoju i jedne i druge zemlje kako one ne mogu samostalno da se razvijaju. Međutim tu naravno postoje i neke ozbiljne prepreke američke baze na japanskom ostrvu i Kurilska ostrva", kaže na početku Razgovora Jovanović.

Na pitanje zašto su Kurilska ostrva bitna za Rusiju, on kaže:

"Samo da se shvati, da Japan nikad Rusiju nije smatrao za pretnju, da je 1902. Pošto je Japan imao demografski problem, previše stanovništva, počeo je da se širi, potpisao je sa Englezima pakt. To je greška Nikolaja II pošto nije obratio pažnju na Daleki istok i došlo je do rusko-japanskog rata na Dalekom istoku. Rusi su poraženi kod Mugdena i Cušime i izgubli su svoj Port Artur. To je bila ruska luka na kineskoj obali. Iako je Japan bio saveznik Britanije, odnosno Atante u prvom svetskom ratu, to nije doprinelo do toga da se Japanci smatraju normalnim ljudima u Australiji. Na primer nije im omogućeno da se tamo naseljavaju. Smatrani su narodom drugog reda. Doneta je delakracija u Ligi naroda da su ljudi svih nacija i rasa, raznih veroispoivesti jednaki, a to je naprosto ubedilo Japan da se okrene militarizmu, jer ih Zapad smatra narodom drugog reda. Japan uopšte nije nameravao da ratuje sa Sovjetskim Savezom posle poraza na Hankin golu i Hasan jezeru. Oni su potpisali sporazum o neutralnosti i držali su ga se svo vreme, dok ga Rusoi nisu prekršili kad su krenuli u završnu operaciju oslobađanja Mandžurije, što je poslednja akcija u Drugom svetskom ratu. To priznaju i zapadnjaci da je to kolosalna operacija da se zauzme čitava mandžurija za 15 dana. Stvar je u tome što Kurilska ostrva nisu naseljena, ona su posve beznačajna. Nema industrije ,privrede, ali naprosto Kurilska ostrva čine jedan lanac, koji opet dozvoljava da se u tom delu od Sahalina do Japana, gde praktično odsecaju Ohotsko more, koje je vrlo duboko i tu će praktično da se stancioniraju ruske nukelarne podmornice da gađaju Ameriku", kaže Jovanović i dodaje

"Japan s jedne strane ima dobru volju za saradnju sa Rusijom, s druge strane ima američke baze, što mu onemogućava da se skroz okrene Rusiji kako bi to hteo, što se vidi po tome što je Japan uveo samo neke formalne sankcije Rusiji i vrlo malo pomogao tek reda radi Ukrajini. Više Ukrajini pomaže Tajvan nego Japan. Ruske snage na Dalekom istoku ne stoje radi Japana, nego stoje radi Severne Korjee i Kine, zato što mnogo ilegalnih građana Kine dolazi na Daleki istok, pa treba da se vrate odakle su došli. Rusija sad prvi put u svojoj istoriji razvija Daleki istok, pa tako Dalekoistočni federalni univerzitet ima saradnju sa japanskim univerzitetima, američki iz Kalifronije sve dok ovih sankcija, Suština je da Japan nema nameru da napada Rusiju. Japan ima Hirošimu i Nagaski oni najbolje znaju šta je nuklearna kataklizma. Japan treba gledai kompleksno da li je priznao Kosovo, DA, da li je otvorio ambasadu u Prištini, pa nije. Da li ima najbolje odnose sa Srbijom na Balkanu, ima, da li je više iko pomogao Srbiji od Japana, nije. Znači apsolutno nije. Može se kaže u novcu, ali Japan pomaže u opremi i radi kolosalnu stvar. Japan na primer uvozi ugalj iz Novokuznjecke oblasti, jer nemaju takve resurse na svom ostrvu.

Rusi su sagradili gasovod, imaju gasna polja Sahalni 1 i 2 sagradili gasovode do Japana, pa onda na Shalani stavlja na brodove i tera za Japan. To govori da je Gasprom odavno radio analize iz kojih je shvatio da Evropa nema budućnosti i da je glavna budućnost u Aziji i da nije loše da naša vlast shvati da iste povlastice koje je dala Kini, da bi te povlastice dala Japanu i Južnoj Koreji. Nikakvih sukoba između Japan i Rusije neće doći, a spin koji se pominje kao što sam više puta rekao u Ukrajini ratuju sa 200.000 vojnika jer ih rotiraju. Sad naprosto strateška avijacija ne učstvuje. Nismo imali nijedno tepih bombardovanj u Ukrajini. I dalje stoje jednice vazdušno kosmičke na Dalekom istoku jer tamo je Koreja Severna tamo može nešto za čas da se desi. Tu je blizina Aljske. Amerika preko puta i to se drži zbog Koreje i Amerike, a spin je da se drži zbog Japana, da Japan podržava Ukrajinu i pomaže joj da Rusija mora da drži snage. Naporosto ministar iz japanske vlade je da se ne uvedu sankcije jer im treba ruski ugalj i ruski gas tako da najveći interes za sukob između Japana i Rusije ima Kina i Amerika. Kina zbog toga što ako bi se Rusija tehnološki povezala sa Japanom ne bi povezala sa Kinom imali bi problem u Aziji ,a sukob Japana i Rusije iz američke perspektive nije opcija. Tako da Japan nema stvarno želju da ratuje sa Rusijom ima želju da ekonomski i tehnološki sarađuje sa Rusijom. Pošto su Rusi predlagali da daju 2 od 4 ostva, ali to naprosto nije prihvaćeno, tako da u Interesu svih će svih razumu u Japanu i Rusiji itreba biti maksimalna saradnja te dve zemlje.U Rusiji postoje stanovište da Rusija treba da se povuče sa Dalekog istoka i prebaci u Ukrajini. A ukrajinski spin da hoće da Japan napadne Rusiju", zaključuje na kraju razgovora Jovanović.

