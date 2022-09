KAKO SU NASAMARILI GORBAČOVA? Bivši predsednik SSSR ispao naivan: Napravio krupnu grešku koja je preokrenula istoriju

Profeseor dr Branislav Ivković i Milan Đukić, advokat, poslanik SPO u AP Vojvodine istakli su da Mihaila Gorbačova treba upamtiti pre svega kao nekoga ko se zalagao za mir.

- Jedna od poslednjih poseta Gorbačova bila je SFRJ - istakao je Vladimir Pavićević, koji se putem vibera uključio u jutarnji program Kurir televizije.

Profeseor dr Branislav Ivković istakao je da će Mihaila Gorbačova pamtiti po tome što je osudio napad NATO napad na Srbiju.

- Mogu da mu se zahvalim što je unapred istakao da nije dobro što se NATO približava ukrajinskim granicama. Stvar je u tome da je najveći krivac za sve to Mihail Gorbačov. Sve što smo prolazili od 90-ih do sada on je kriv - kaže Ivković.

On je istakao da se sada događa jedna podela u svetu, nakon čega će male sile i mali narodi konačno moći bolje da žive.

- Prema nekim podacima SAD i Britanija su pobili 11 miliona ljudi, počevši od Avganistana, Iraka, Libije. Sve je to uzrokovala jedna naivnost Gorbačova. Rusi su dobre duše, ne mogu da verujem da on nije imao savetnike. Rusi imaju jedan izuzetan obrazovni sistem, knjiga je tamo svetinja. Gorbačov je ispao naivan. Njegova majka je Ukrajinka. Sve vreme Engleska i Amerika idu ka Rusiji, sve vreme želeći da se dokopaju resursnog potencijala u Sibiru - kaže Ivković.

Gorbačov je bio protiv rata, principijelno se tome protivio i uvažavao je realnost da je SSSR doživeo kolaps 1982. godine, kaže Milan Đukić, advokat, poslanik SPO u AP Vojvodine.

- Bile su dve teorije da Sovjetski savez treba da čuva svoj komunizam kao Kina, ali oni nisu Kina i da to neće ići tako, onda se Gorbačov odlučio za savez samostalnih država. Mi ovde ne smemo da zaboravimo jednu stvar koja je vezana za njega, jednu užasnu istorijsku grešku koju je napravilo rukovodstvo vojske JNA. Mi nismo shvatili šta znači što je pao Berlinski zid i kada se desio puč kada su hteli da smaknu Gorbačova, jedina zemlja na svetu koja je podržala te retrogradne komuniste, je bilo rukovodstvo tadašnje JNA. To je bio signal, tada su uhapsili Gorbačova i hteli su da ubiju Borisa Jeljcina. To je bio signal i istoku i zapadu, da mi teramo neki put koji je neprimeren tom vremenu. Tada je Rusija učestvovala u svemu onome što je kasnije bilo sa nama - kaže Đukić.

On je dodao da je zapad Gorbačovu zaista i obećao da se NATO neće maći ka istoku, ali njegova greška je bila u tome što nije potpisao nijedan sporazum koji bi garantovao tu vrstu priče.

- Gorbačov je morao da ostane upamćen kao neko ko želi mir. Miran raspad SSSR bez kapi krvi je takođe za poštovanje - kaže Đukić.

