UŠAO U KRALJIČINU SOBU DOK JE SPAVALA: Ko je čovek koji je izazvao najveći bezbednosni skandal u istoriji Britanije? VIDEO

Britanska kraljica Elizabeta II preminula je u četvrtak u svom domu u Škotskoj. Posle sedam decenija na tronu, Velika Britanija neće više biti ista a građani i mediji prisećaju se zanimljivih događaja iz bogate prošlosti najdugovečnije vladarke u istoriji zemlje.

Jedan od tih bio je i verovatno najveći bezbednosni skandal u istoriji Velike Britanije.

Skandal

Posetioci nisu neuobičajen prizor u Bakingemskoj palati. Pandemija kovida malo je ograničila njihov broj ali je pre epidemije hiljade ljudi svake godine defilovalo hodnicima kraljevske rezidencije radi državnih događaja, prijema i obilazaka, o vojsci osoblja koje održava palatu i brine o kraljevskoj porodici, da se i ne govori.

Ali nepozvani posetioci? To je sasvim druga stvar. Provaliti u dom britanskog monarha, a kamoli u spavaću sobu Njenog Veličanstva dok ona spava ozbiljan je podvig. Ono što je neverovatno da je čoveku 1982. godine to pošlo za rukom uz relativno malo truda. Ko je Majkl Fagan koji je pokrenuo je jedan od najvećih bezbednosnih skandala u britanskoj istoriji.

Uljez

Rođen 1950. u Klerkenvelu u Londonu, Majkl Fagan je bio najstarije od troje dece. Napustio je školu sa 16 i zaposlio kao moler i dekorater. Oženio se 1972. i imao je četvoro dece.

Provala

Nešto pre 7 sati ujutro 9. jula 1982. godine, Fagan je ušao u istoriju kada se, nakon noći pijančenja, popeo preko ograde Bakingemske palate i uz oluk popeo na krov. Skinuvši cipele i čarape (kasnije je za Indipendent rekao da mu ih je dve godine kasnije vratilo osoblje palate, koje ih je tamo zateklo), ušao je u kraljevsku rezidenciju kroz nezaključan prozor.

Neko vreme je lutao palatom, dva puta aktiviravši alare, pregledao kolekciju maraka kralja Džordža V. Očigledno pod pretpostavkom da su upozorenja bila greška, policija je na straži isključila alarme. Isto tako, Fagan je tabloidu San rekao da je planirajući izlazak, razbio jednu od pepeljara u palati da bi mogao da preseče mrežu za golubove na krovu. Tom prilikom se slučajno posekao.

Na kraju, Fagan se probio u rezidencijalno krilo palate i, kako piše magazin Tauns end kantri, nesvesno ušao u spavaću sobu kraljice.

"Rekli su da je bila uplašena. Nisam je previše uplašio, ali sam bio prilično šokiran", ispričao je o trenutku kada je povukao zavese sa kreveta i otkrio kraljicu Elizabetu kako spava u svom krevetu. "Pozvala je obezbećenje sa telefona koji je stajao na noćom ormariću, ali kada niko nije došao, ustala je iz kreveta", ispričao je on.

"Spavaćica joj je bila do kolena. Rekla je: 'Samo minut, dovešću nekoga', prošla je pored mene i bosonoga istrčala iz sobe", dodao je Fagan.

Ubrzo je pozvan lakej Pol Vajbru, koji je zatim otpratio Fagana do kraljičine ostave. "Čovek je delovao veoma napeto pa sam ga pitao da li želi nešto da popije", rekao je Vajbru Gardijanu tada. "Odmah je postao ljubazniji i odgovorio: 'Da, molim vas, viski". Fagan je uhapšen ubrzo nakon toga.

Kao rezultat incidenta, koji je izazvao veliki skandal u očima javnosti, ministar unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Vilijam Vajtlo je navodno ponudio kraljici ostavku; međutim, ona je odbila.

Tokom godina, Fagan je davao različite izveštaje o svojim razlozima za provalu u palatu tog jutra. Prema priči Gardijana nakon incidenta, on je u početku rekao policiji da je provalio da vidi kraljicu jer je bio zaljubljen u nju, ali je u drugim prilikama sugerisao da misli da bi kraljica mogla da mu pomogne na neki način, pisao je San, ili, kako je rekao za Independent, da je odluka bila podstaknuta produženom reakcijom na uzimanje halucinogenih pečuraka nekoliko meseci ranije.

Zanimljivo je da 9. jula 1982. nije bio prvi put da je Fagan ilegalno ušao u Bakingemsku palatu.

Prvi upad

Nekoliko nedelja pre nego što je Fagan uhapšen u kraljevskoj rezidenciji, on je već provalio u palatu koristeći sličan metod. Tom prilikom, prema pisanju Gardijana, Fagan je ušao kroz otvoreni prozor sobe jedne od kraljevskih sobarica, Sare Karter, koja je u to vreme zapravo bila u svojoj sobi i čitala. Iznenađena, Karter je otrčala po pomoć, ali dok se vratila, Fagan je prešao u drugi deo palate i obezbeđenje je verovalo da je ona izmislila incident.

"Ušao sam pravo unutra. Bio sam iznenađen što nisam odmah uhvaćen", rekao je on sudu na ročištu za provalu 1982. "Mogao sam da budem silovatelj ili tako nešto. Znao sam da mogu da probijem obeubeđenje jer bilo je tako slabo."

U intervjuu za Indipendent 2012. rekao je da je dok je istraživao palatu isprobao nekoliko prestola i na kraju odlučio da ode nakon što niko nije došao da ga pronađe.

"Bilo je teže izaći nego ući. Na kraju sam pronašao vrata i izašao u bašte pozadi, popeo se preko zida i krenuo Malom, osvrćući se i misleći 'ooh'“, rekao je za Independent. "Nisam razmišljao da uđem tamo do te poslednje sekunde kada mi je palo na pamet da to uradim, pa sam bio šokiran".

Šta mu se dogodilo nakon hapšenja?

Fagan nije optužen za upad u Bakingemsku palatu 9. jula 1982. jer se prema britanskom zakonu to smatralo građanskim prestupom, a ne zločinom, i zahtevalo bi od kraljice da lično podnese tužbu. Kasnije je izveden pred sud za provalu koja se odnosila na prvi put kada je provalio.

U septembru 1982. godine optužen je za krađu flaše vina princa Čarlsa iz kolekcije poklona koje je javnost poslala u iščekivanju rođenja princa Vilijama. Sam Fagan je priznao da je pio vino dok je bio u kancelariji Čarlsovog osoblja, rekavši sudu: "Čekao sam da me uhvate. Popio sam ga jer sam čekao da neko dođe", navodi Gardijan. Nakon što je popio pola flaše, rekao je sudu, umorio se od čekanja i odlučio je da ode. Porota je raspravljala o slučaju 14 minuta pre nego što je oslobodila Fagana.

Nije mu to bio poslednji put na sudu. Tokom ispitivanja o provali 9. jula, Fagan je očigledno otkrio svoju ulogu u nepovezanoj krađi automobila, za koju je optužen i konačno osuđen u oktobru 1982. On je bio smešten u mentalnu bolnicu prilikom izricanja presude, ali je do januara sledeće godine medicinska komisija u bolnici utvrdila je da više nije potrebno da bude zadržan u pritvoru, preneo je Njujork tajms.

Godine 1983, nakon što je izašao, objavio je obradu pesme "God Save the Queen" sa pank bendom The Bollocks Brothers.

Godine 2020, San je objavio da je patio od srčanog udara i da mu je takođe dijagnostikovan kovid, ali je preživeo oboje.

