PUTINOVA SUDBINA U RUKAMA VOJSKE UKRAJINE: Neuspesi na frontu mogu izazvati reakciju nezadovoljne elite i izvesti MASE NA ULICE

„Tektonski pomaci” u Rusiji, koji će izazvati promenu vlasti, mogu se desiti svakog trenutka. Političke "elite" su izuzetno nezadovoljne stanjem stvari zbog posledica rata u Ukrajini, a ulica može da eksplodira. Ali sam šef Kremlja , Vladimir Putin, nema nameru da dobrovoljno napusti fotelju. Nema govora o nasledniku, pošto nikome potpuno ne veruje, kaže u intervjuu za ukrajinski sajt Obozrevatel ruski opozicioni političar i novinar Aleksandar Riklin .

Teoretski, na vlast u Ruskoj Federaciji mogla bi doći hunta na čelu sa Jevgenijem Prigožinom – to je deo Putinovih bliskih saradnika, koji ga smatraju previše neodlučnim i mekim. Međutim, ključna uloga u sudbini režima dodeljena je Oružanim snagama Ukrajine. Što su njihovi uspesi na bojnom polju veći, to će se brže uzdrmati tektonske ploče režima u Moskvi, kaže Rilkin.

Mislite li da vojni neuspesi mogu da izazovu promenu vlasti u Rusiji? Uostalom, znamo da propaganda Kremlja predstavlja događaje u Ukrajini na potpuno drugačiji način nego što jesu.

Teoretski, može se pretpostaviti da vojni neuspesi zaista mogu da izazovu reakciju onih „elita” koje su svih ovih godina bile usmerene isključivo na Putina, jer se danas situacija drastično promenila. Na kraju krajeva, format koji im je Putin obezbedio – „mi zarađujemo u Rusiji, a naše porodice žive na Zapadu, tamo su naš novac i sve ostalo“ – već je poremećen. Nameće im se potpuno novi model – da sve ostane unutar zemlje. Teoretski, naravno, mogu biti krajnje nezadovoljni. Ali prilično je teško zamisliti da će u Putinovom neposrednom krugu biti ljudi koji su sposobni za zaveru.

Ipak, velika negativna selekcija, koja je vršena tokom čitave Putinove vladavine, skinula je sa spiska ličnosti iz njegovog najužeg okruženja sposobne za neke oštre i oštre poteze. Kod Putina nema ni generala Lebeda, ni generala Rohlina, ni bilo koga černomirdinovog nivoa.

Mislite li da vredi uzeti u obzir samo Putinovo najbliže okruženje? Može li se među običnim Rusima pojaviti vođa?

Naravno, teoretski, lider može da izađe iz protestnog ambijenta, ako do takvog protesta iznenada dođe. Ali to je i dalje teško predvideti. Generalno, narodni protest je uvek izuzetno teško predvideti. Niko nikada ne zna kada ljudi izlaze. Niko nije do detalja predvideo arapsko proleće, narandžaste revolucije u zemljama bivšeg socijalističkog lagera.

Čini se da pritisak vlasti na društvo treba da izazove neku vrstu odgovora, ali to se ne dešava. Bar za sada. Ljudi mogu da odu svakog trenutka. U Moskvi će izaći milion ljudi – a ovo je sasvim druga situacija.

Postoji verzija da je Putinu neposredno pre invazije na Ukrajinu uspostavljena fatalna dijagnoza. A on se, da bi ušao u istoriju, odvažio na takav korak. Vidite li bilo kakve implicitne, indirektne znake da će se sam Putin, samoinicijativno, povući sa vlasti?

Ne, ne vidim ništa slično. Ja vidim suprotnu situaciju. Čini mi se da Putin ne predviđa scenario u kome nekom daje vlast. Pre svega, iz prostog razloga što nikome ne veruje – ni Medvedevu, ni Volodinu, ni nikome iz svog najbližeg okruženja. Zato što on zna vrednost tih ljudi i ne može biti siguran da će oni moći da garantuju njegovu bezbednost. On savršeno razume da će ga pod određenim okolnostima jednostavno strpati u avion i poslati u Hag.

Stoga mi scenario u kojem će on dobrovoljno predati vlast nekome deluje potpuno nerealno. I to bez obzira na njegovo trenutno zdravlje. Ali neću da pričam o tome. Nemamo nikakvih informacija o ovom pitanju.

Poslednjih dana su Kadirov i Prigožin bili veoma aktivni u informativnom prostoru. Da li mislite da se oni mogu smatrati mogućim Putinovim naslednicima?

Ako uzmemo u obzir scenario dolaska „hunte” na vlast, odnosno te grupe Putinovih bliskih saradnika koji smatraju da je on previše mek i da ne završava svoj posao, onda je teoretski moguće zamisliti da Prigožin završi na čelu ove grupe. Sa Kadirovim je sve komplikovanije, jer cela moćna Putinova elita, koju je on više puta ponižavao, ne može da ga trpi. A ni kancelarija ga ne poštuje, budimo iskreni. Ne, ne vidim nikakve izglede za Kadirova u ovom dizajnu.

Ali sve su to sasvim hipotetičke situacije. Danas nam je teško da predvidimo kako će „elite“ – zapravo ološ – početi da reaguju na pogoršanje situacije.

Generalno, reći ću vam direktno: sve je u rukama Oružanih snaga. To je ista situacija kada front diktira najhitniju agendu. Ako ne za 80 odsto, onda za više od polovine, unutrašnja politička situacija u Rusiji zavisiće od razvoja događaja.

Kako će ploče početi da se pomeraju, koja tektonika će početi da se dešava ovde - još je teško predvideti. Ali, naravno, procesi će ići brže ako uspesi VS budu značajni. Ne verujem baš da će svet dozvoliti da Oružane snage Ukrajine ozbiljno uđu na rusku teritoriju, ali bi oslobođenje njenih teritorija, uključujući Krim, bila očigledna i jasna pobeda Ukrajine u ovom ratu i, možda, izazvala ozbiljne promene u Putinovom okruženju i u celoj političkoj strukturi Ruske Federacije.

