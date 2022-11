NASTAVLJENA POTRAGA ZA NASTRADALIMA U KLIZIŠTU: Spasioci tragaju kroz blato i ruševine SLOMLJENOG SRCA zbog nestale dece

Foto: EPA-EFE/CIRO FUSCO ITALY OUT

Spasioci nastavljaju i danas, drugi dan, potragu kroz blato i ruševine za nastradalim u velikom klizištu koje je pogodilo lučki grad na italijanskom ostrvu Iskiji.

Jedno telo je izvučeno juče dok su dve porodice sa decom medju 11 nestalih u gradu Kazamičoli, a strahuje se da su zatrpani pod blatom, za koje vatrogasci kažu da je na nekim mestima duboko šest metara.

"Blato i voda imaju tendenciju da ispune svaki prostor. Naši timovi rade sa nadom iako je vrlo teško", rekao je portparol italijanskih vatrogasaca Luka Kari za državnu televiziju RAI.

On je dodao da im je najveća nada da su ljudi koji se vode kao nestali našli utočište kod rodjaka ili prijatelja, a nisu još javili gde su.

Rizici od klizišta ostaju u delu grada koji je najbliži planini, blizu mesta gde je zbog jakih kiša pokrenuto klizište. Zbog toga spasioci moraju da idu u potragu peške.

Mali buldožeri su raščišćavali puteve noćas da bi omogućili spasilačkim vozilima da prodju, dok timovi ronilaca proveravaju vozila potisnuta u more.

"Nastavljamo potragu slomljenog srca jer su medju nestalim i deca", rekao je Djakomo Paskale gradonačelnik susednog grada Lako Ameno za RAI.

Papa Franja je poručio, u svom tradicionalnom nedeljnom obraćanju na Trgu svetog Petra, da je sa narodom Iskije.

"Molim se za žrtve, za one koji pate i one koji su uključeni u spasavanje", rekao je papa Franja.

Prefekt Napulja Klaudio Palomba rekao je danas da se zvanično 11 ljudi vodi kao nestalo, dok je četvoro povredjeno, a 160 raseljeno iz svojih domova, prenosi novinska agencija LaPrese. On je rekao da je 15 domova prekriveno rekom blata.

Veliko klizište pokrenuto je pre zore u subotu podstaknuto izuzetno jakim kišama, i u njemu se velika količina blata i ruševina sručila niz planinu do luke Kazamičola, rušeći zgrade i odnoseći vozila u more. Do danas je zabeleženo 164 ljudi koji su ostali bez svojih domova.

Na ostrvu je palo 126 milimetara kiše za šest sati što su najveće padavine unazad 20 godina, naveli su zvaničnici. Stručnjaci kažu da je katastrofa dodatno pojačana gradnjom u oblastima visokog rizika na planinskom ostrvu.

Italijanska vlada proglasila je danas vanredno stanje na ostrvu i izdvojila dva miliona evra za spasavanje i ponovno uspostavljanje javnih službi.

"Vlada je sa gradjanima, gradonačelnicima i gradovima ostrva Iskija i zahvalna je spasiocima koji tragaju za žrtvama", rekla je premijerka Djordja Meloni u saopštenju.

