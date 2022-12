PANCIR PROTIV HIMARSA: Okršaj na nebu iznad istoka Ukrajine! Borbeno vozilo samo protiv 6 raketa! Sekunde su odlučivale VIDEO

Tvrdnja ruske vojske da uspešno obara ukrajinske rakete M-30 i M-31 lansirane iz Višecevnog lansera raketa tipa HIMARS ponovo je aktuelizovana objavom snimka obračuna posade hibridnog PVO sistema Pancir S i gorepomenutih raketa na istoku Ukrajine.

Za sad nije navedeno gde je video snimljen, ali na snimku se vidi monitor i digitalizovana radarska slika na monitoru borbene stanice. Monitor prikazuje trenutak kada radar Pancir S-1 otkriva rakete lansirane iz HIMARS-a i prati ciljeve.

foto: Printscreen

Na objavljenom snimku se vidi let ukupno šest raketa od kojih je posada uspela da obori 4 dok su dve promašili i te sve su bile upravo one koje su pale nedaleko od sistema, a posada je uočivši let raketa, munjevito promenila vatreni položaj. Dok se kreću u pozadini se čuju dve detonacije.

Ono što predstavlja najveći problema Pancira -S1 što jedno borbeno vozilo može da gađa istovremno 4 cilja. U borbeno radu u Ukrajini provreno je bilo dokazano da su Panciri najefikasnije radili u sastavu baterije koju su činila 4 do 6 lansera.

Hibridni čuvar neba

„Pancir S-1″, razvijan sredinom devedesetih godina 20. veka, konstruisan je u Instrumentalnom konstrukcijskom birou iz Tule, a izrađen je u Uljanovskoj tehničkoj radionici. Namenjen je za zaštitu nepokretnih, strategijsko industrijskih i vojnih objekata od oružja visoke preciznosti. Zadatak mu je i ojačanje sistema PVO na malim visinama. „Pancir S1″ je kombinovani hibridno-artiljerijski sistem, koji u sebi objedinjuje vođene rakete 57E6, automatske topove tipa 2A72 i sistem za otkrivanje i pokazivanje ciljeva i upravljanje vatrom.

foto: Shutterstock, Ilustracija

„Pancir S1″ deluje u okviru baterije (šest vozila). „Pancir” ima mogućnost samostalnog otkrivanja, praćenja ciljeva, upravljanja naoružanjem i gađanja ciljeva. Na oruđu se nalaze i oprema za navigaciju, komunikaciju, smeštaj i zaštitu posade, kao i izvori napajanja. Od otkrivanja cilja do otvaranja vatre potrebno mu je pet-šest sekundi. Može efikasno da dejstvuje protiv ciljeva maksimalne brzine do 700 m/s. Integrisano artiljerijsko raketno naoružanje omogućava „panciru” delovanje do horizontalne daljine od 18 km i do visine od 10 km.

Kurir.rs/A.Mlakar