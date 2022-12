PUTIN ODLIKOVAO GENERALA SERGEJA SUROVIKINA: Komandant ruske vojske u Ukrajini dobio orden Svetog Đorđa 3. stepena! VIDEO

Ruski predsednik Vladimir Putin u štabu Južnog vojnog okruga uručio je orden Svetog Đorđa 3. stepena komandantu grupacije trupa u zoni Severnog vojnog okruga generalu Sergeju Surovikinu

Sergej Surovikin rođen je 11. oktobra 1966. godine u Novosibirsku . Završio je vojnu akademiju u Omsku kao tenkista, što je bilo malo čudno jer preuzeo dužnost komandanta Ratnog vazduhoplovstva. Završio je i vojnu akademiju Frunze. Svoju karijeru počeo je u eltinoj Tamanskoj tenkovskoj diviziji gde je bio komandant 1, motostreljakog bataljona. Učestvovao je i u Drugom Čečenskom ratu od 2004.

Kako javlja TV Zvezda kada se general spremao da ode, Putin ga je zaustavio i pružio mu tamnoplavu poklon torbu sa grbom zemlje.

Ranije je međunarodni poslovni list Financial Times zabeležio uspešne akcije Sergeja Surovikina u zoni specijalne vojne operacije. Posebno se radilo o jačanju linije fronta i uspešnom prebacivanju trupa.

Za Sergeja Surovikina kažu da je general koji ne voli improvizacije i aljkavost podređenih. Od njih zahteva disciplinu i red, pa je prozvan i general armagedon.

Inče za njega se vezuje pregršt izjava koje je nemoguće proverti. Inače ono što treba znati, jeste da Surovikin prezire medije, proslave i poziranje pred kamerama, što je sasvim drugi prototip generala od onoga što smo navikli od ruskih.

foto: Screenshot Vesti.ru

"On je iz Novosibrska, sasvim drugi metalitet, a znamo šta su ljudi iz Sibira uradili 1941. Šta možemo da očekujemo od novog komandanta, pa možemo da očekujemo masovnu upotrebu avijacije, masovno bombardovanje. To što neko dolazi iz vazduhoplovstva, znači da će biti masovne upotrebe avijacije. To je naprosto znak ruske promene taktike.

Svi oni koji su tvrdili gde je rusko ratno vazduhoplovstvo? Kao što sma uvek tvrdio, Rusi čekaju kraj godine za glavni napad, zašto bi žurili. Život u Rusiji se odvija normalno, liberali su iz Rusije pobegli, a Ukrajinci nisu sigurno spremni da prezime na mestima gde se nalaze. Nemci nisu bili spremni da prezime ispred Moskve 1941, tako da nov komandant operacije govori o tome da se menja taktika", rekao je za Kurir vojni komentator početkom oktobra Boško Jovanović.

To se i ostvarilo.

Kurir.rs/A.Mlakar