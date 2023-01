"OVO JE RAT DRONOVA I ARTILJERIJE" Mlakar: Jedna ukrajinska raketa košta 1,2 MILIONA DOLARA, ovo se nikad ne radi pri upotrebi PVO

Nova godina je, a rat iz prethodne godine ne jenjava. Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril rekao je da su odnosi među državama u poslednjih deset godina nazadovali i da u atmosferi međusobnog nepoverenja preti rat velikih razmera, prenele su "RIA Novosti".

I poslednjeg dana 2022. godine građani Ukrajine bili su suočeni sa raketnim napadima. Ruske snage gađale su Kijev, a u napadima je poginula jedna osoba, dok je njih 20 povređeno.

O ovim najnovijim dešavanjima u rusko-ukrajinskom sukobu govorili su u jutarnjem programu Redakcija gosti, Andrej Mlakar, urednik u Kuriru i Milan Đukić, advokat i poslanik SPO u AP Vojvodine.

Đukić je sumirao prethodna dešavanja u Ukrajini od početka rata do sada, sa fokusom na četiri teritorije koje Rusija anektirala.

- Mislim da se njihov cilj menjao kroz ovih godinu dana. Kada im je postalo jasnije da sve ono što su njihove ambicije, pokušali su zbog svog javnog menja da svode na nešto što je realno u tim ratnim okolnostima. Ljudi koji su naklonjeni proruskoj priči uvek govore o procentu teritorije koju Rusija sada drži, a oni je opet protivpravno smatraju ruskom teriotrijom - naveo je Đukić, podsećajući da je Rusija već držala Krim, dobar deo Luganske oblasti i dobar deo Donbasa.

Mlakar se u razgovor uključio komentarišući vojnu opremu i vojni koncept koji je bio i trenutno je aktuelan u sukobu u Ukrajini.

- Ovo je rat dronova i rat artiljerije. Masovno se koriste rakete i dronovi. Rusi su sad počeli sa dolaskom generala Suvorikina da koriste američki koncept nelinearne bitke, sa ruskim oružjem. Rat ima sve elemente Prvog i Drugog svetskog rata - rekao je on.

Na širem planu na mapi prezentovao je, dešavanja slikom i prikazom krstarećih raketa.

- 30. na 31. decembar uoči nove godine, sa područja Astrahana su poleteli strateški bombarderi Tu- 95, Tu-160, odvojile su se dve grupe jedna grupa je otišla u zonu Kaspijskog jezera, a drugi su otišli u pravcu severa ka Belorusiji - pokazao je Mlakar.

Nakon toga gledaoci su mogli videti posledicu - trag na nebu nakon lansiranja strateških krstarećih raketa i bombardera Tu-95.

- Ovako izgleda nebo nakon preleta Tu 95 - prezentovao je on.

U nastavku prikazao je trenutak pada krstareće rakete na cilj u Ukrajini i direktnu eksploziju koju je izazvala.

- Već dva puna dana Rusija šalje iranske kopije dronova "Kamikaze", koju su koristili Iranci u napadu na Saudijsku Arabiju - rekao je on, osvrnuvši se na navode o 45 oborenih dronova, koje je presrela i oborila ukrajinska PVO.

- Imamo jedan problem. Ovo je PVO Nasams, raketa AIM-120 AMRAAM, a ono što je karakteristično za nju je da košta 1,2 miliona dolara! Dron koji je Rusija lansirala košta oko 37.000 dolara. Ukrajina pravi problem jer koristi dosta ovu raketu, ali imaju lošu naviku da presreću rakete i dronove nad samim gradom i zato dolazi do ekspresije bojeve glave, a delovi rakete padaju po gradu i to se u PVO nikad ne radi - rekao je on.

