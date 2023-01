KINA PRESTALA DA IZDAJE VIZE ZA PUTNIKE IZ JUŽNE KOREJE I JAPANA: Odgovor na testiranja na koronu!

Kineske vlasti prestale su da izdaju vize za putnike iz Južne Koreje i Japana, kao odgovor na zahtev tamošnjih vlasti da svi putnici iz Kine budu testirani na kovid-19. To su danas saopštile ambasade Kine u Seulu i Tokiju.

U kratkom saopštenju Ambasade Kine u Seulu navodi se da će zabrana važiti sve dok Južna Koreja ne ukine "diskriminatorne mere" za ulazak državljana Kine. Ukidaju se vize za turiste i ljude koji u Kinu putuju poslovno.

Kineska ambasada u Tokiju saopštila je samo da je obustavljeno izdavanje viza, a pretpostavlja se da se to odnosi samo na one koji tek žele da podnesu zahtev, ne i na one koji trenutno imaju vize, piše AP.

Kina je ranije zapretila da će uzvratiti svim državama koje su za Kineze uvele obavezno testiranje nakon naglog povećanja broja zaraženih korona virusom u toj zemlji.

Najmanje 10 država u Evropi, Severnoj Americi i Aziji je pooštrilo pravila ulaska za kineske državljane jer su izrazili zabrinutost zbog nedostatka informacija o brzom širenju virusa u Kini.

Nejasno je zašto se mere reciprociteta za sada odnose samo na Južnu Koreju i Japan i da li će Kina nove mere primeniti i na druge zemlje.

Nagli porast novozaraženih zabeležen je u Kini kada su nakon dve godine drastično ublažene antikovid mere.

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje saopštilo je da je korak tamošnje vlade "da poojača mere protiv virusa za putnike koji dolaze iz Kine zasnovan na naučnim i objektivnim dokazima".

"Obezbedili smo informacije medjunarodnoj zajednici na transparentan način i unapred smo komunicirali sa kineskom stranom", navodi se u saopštenju.

Uskraćivanje viza južnokorejskim ili japanskim biznismenima moglo bi da odloži oživljavanje privrednih aktivnosti, što je bilo očekivano nakon ukidanja kovid mera u Kini, piše AP.

Kurir.rs/Beta