"KO JE TO REKAO DA JE PUTIN POLUDEO?" Žestoka rasprava u studiju Kurir TV: Koji su glavni aduti zaraćenih strana u RATU U UKRAJINI

Prva tema u jutarnjem programu Redakcija bila je rusko-ukrajinski sukob.

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i Nikola Antić, stručnjak za globalnu bezbednost, gosti su koji su razgovarali o ratu u Ukrajini.

Razgovor je započeo Antić.

- Na 15,20 km od Bahmuta gde je poslednji džep koji je na severozapadu odakle je dolazila vojna i medicinska pomoć i hrana za Bahmut je Soledar, grad takođe u Donjeckoj oblasti. Onog trenutka kada Soledar padne ukrajincima će ostati samo da se izvuku, ako budu imali mozga da se izvuku. - rekao je.

S političke tačke gledišta sukoba, obratila sa Šahrimanjan Obradović.

02:12 Putin je poludeo!

- Od Nemačke snage je potvrđeno da će stići sistem Leopard, to će im pomoći. Ipak nije ni 20 takvih sistema dovoljno. Njoj je potrebna, ne samo politička podrška, nego naoružanje. Apsolutno se stvari menjaju u tri do četiri dana - rekla je Obradović i dodala:

- Kako je Kina objavila da je Putin poludeo, od reči do reči, ako je Kina to izjavila to znači da Rusija polako gubi ovaj rat, a Kina se ogradila, kao i severna Koreja, kao i Jermenija. Stav Kine je svakako da ne žele da se konforntiraju sa EU i UN. To su poruke koje stižu iz cele Evrope! Izjave Vladimira Putina su na granici istine. Ukoliko ga pogledamo pre 20 godina i sada to je ogromna razlika - rekla je Obradović.

03:08 Sukob u Ukrajini

Podsetila je na Božićnu liturgiju.

- On je tamo, na liturgiji stajao potpuno sam, nije bio okružen prijateljima - ispričala je Obradović komentarišući ponašanje ruskog predsednika Putina.

Složila se sa Antićem da je Soledar ključan.

- Logistički, Soledar je ključan za ukrajinsku vojsku, a samim tim je bitan i za rusku vojsku - dodala je Obradović.

Antić je naglasio da su navodi da je Putin poludeo netačni i da Putin sarađuje sa Kinom.

- Iran rasterećuje Rusiju na dobrim delovima fronta, na oblastima gde su američke proksi organizacije, koje pljačakju sirijsku naftu i prodaju po celom svetu. A Baš me zanima ko je to rekao da je Putin poludeo? Kina i Rusija prave zajedno fabriku čipova, to je što se tiče ruskih saveznika, ne bi sigurno sarađivali sa nekim ko je lud - rekao je Antić.

Prokomentarisao je proces koji traje od 2016. godine, vezano za spekulacije o korišćenju nuklearnog oružja u rusko-ukrajinskom sukobu.

- Nuklearno oružje i izjave vezane za to možete naći na paradi pobede, još 2015. godine.

Celokupan sadržaj pogledajte na Kurir TV.

