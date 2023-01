RAZDOR U RUSKIM REDOVIMA: Kako je bitka za Soledar produbila sukob između osnivača VAGNERA Prigožina i Ministarstva odbrane!

Borbe za grad Soledar i obližnji Bahmut, u ukrajinskoj oblasti Donjeck, pokazale su da postoji žestok razdor između rukovodstva Ministarstva odbrane Rusije i milionera Jevgenija Prigožina, čija privatna paravojna sila, poznata kao Vagner grupa, ima sve vidljiviju ulogu u ratu protiv Ukrajine.

Dok ruske trupe vode žestoku borbu za kontrolu uporišta na istoku Ukrajine, paralelna bitka odvija se u najvišim ešalonima vojne moći u Moskvi, gde suprotstavljeni tabori pokušavaju da pridobiju naklonost predsednika Rusije Vladimira Putina.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u sredu da je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov imenovan za novog glavnog komandanta ruskih snaga u Ukrajini. Prethodnik Gerasimova na tom mestu, Sergej Surovikin, degradiran je na poziciju zamenika šefa ruskih snaga u Ukrajini, posle svega tri meseca na visokoj funkciji.

Ovonedeljno smenjivanje vojnog rukovodstva vidi se kao pokušaj Kremlja da pokaže da Ministarstvo odbrane i dalje ima Putinovu podršku, da oslabi uticaj svojih neprijatelja i pošalje signal Prigožinu i drugima da smanje kritikovanje.

Prigožin je u sredu izjavio da su njegove plaćeničke snage zauzele Soledar, tvrdeći da je za to zaslužna isključivo Vagner grupa. Ministarstvo odbrane je do danas čekalo sa proglašenjem zauzimanja Soledara, i nije pomenulo ulogu Vagner grupe, već je navelo da je to postalo moguće zahvaljujući vazdušnim i artiljerijskim udarima i manevrima vazdušno-desantnih snaga. Ukrajinska vojska je negirala zauzimanje grada, saopštivši da su njene snage i dalje u Soledaru.

Prigožin (61), ranije poznat po unosnim ugostiteljskim ugovorima i po optužbi za mešanje u američke predsedničke izbore 2016. godine, oštro je kritikovao rusku vojsku zbog grešaka u Ukrajini, navodeći da je Vagner grupa efikasnija od redovnih ruskih trupa.

On je našao moćnog saveznika u čečenskom lideru Ramzanu Kadirovu, koji je poslao u Ukrajinu elitne trupe iz Čečenije i napao vojno rukovodstvo i Kremlj da su "previše mekani i neodlučni".

Iako su obojica obećali lojalnost Putinu, njihovi javni napadi na njegove generale doveli su u pitanje monopol Kremlja na takve kritike, sa čim se strogo kontrolisan politički sistem Rusije do sada nije suočio.

Prigožin i njegovi saveznici su više puta kritikovali Gerasimova i optuživali ga da je odgovoran za vojne poraze.

Ruske trupe su bile prisiljene da se povuku iz Kijeva nakon neuspešnog pokušaja da zauzmu ukrajinski glavni grad u prvim nedeljama rata. U jesen su se Rusi naglo povukli iz severoistočne oblasti Harkov i južnog grada Herson, pod pritiskom brze ukrajinske kontraofanzive.

Bivši glavni komandant ruskih snaga u Ukrajini, general Sergej Surovikin, rukovodio je povlačenjem iz Hersona, jedinog regionalnog centra koji je zauzela Rusija. Iako se smatra zaslužnim za povećanje discipline u redovima vojske, reputacija Surovikina je narušena otkako su desetine ruskih vojnika poginule 1. januara u ukrajinskom napadu na grad Makijevka.

Kurir.rs/Beta