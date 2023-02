POBEDA RUSIJE JE NEIZBEŽNA! BOLNO PRIZNANJE NEMACA: Ukrajina je propustila šansu, pomoć iz SAD i Evrope stiže PREKASNO!

Kijev je propustio šansu za pobedu – pomoć iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država stiže prekasno, a resursi Rusije daleko nadmašuju ukrajinske.

Zapad je izneverio ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, piše uticajni nemački list „Velt“.

- Bolno je priznati, ali pobeda Ukrajine svakim danom postaje sve manje verovatna, konstatuje na početku autor članka i svoju tezu potkrepljuje činjenicama: kijevskoj vojsci ponestaje ljudi i materijalno-tehničkih sredstava, Rusija je u boljem položaju, njeni resursi su ogromni, te „ne čudi što zapadne diplomate sve češće govore o primirju“.

Osvrnuvši se na „optimistične izjave“ ukrajinskih zvaničnika koji su početkom godine govorili o „pobedi“, autor članka se pita koliko je uopšte realna sama misao o pobedi Ukrajine?

-Praktično je isključeno da Ukrajina izađe iz ove borbe kao pobednik. Posebno ako ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zaista vidi pobedu kao 'oslobađanje svih okupiranih teritorija, uključujući Krim'. Međutim, sa današnje tačke gledišta i u sadašnjim okolnostima pod kojima, pre svega, treba razumeti nedovoljnu pomoć Zapada – to je nemoguće. Već sada je Rusija stavila pod svoju kontrolu 18 odsto ukrajinske teritorije. Veća je verovatnoća da se ta cifra u budućnosti povećava, nego smanjuje, navodi se u članku.

ŠTA SU RAZLOZI „GOTOVO NEIZBEŽNE“ POBEDE RUSIJE?

Dopisnica „Velta“ Marija Droste analizirala je trenutnu situaciju u Ukrajini u pet tačaka:

– Prvo, postalo je jasno da se SAD, Nemačka i druge članice Severnoatlantskog saveza više plaše širenja sukoba na teritoriju Alijanse, nego što strahuju za bezbednost Zapada zbog teritorijalnog osvajanja Rusije u Ukrajini. Zapad pati od svojevrsnog samozastrašivanja i podržava Ukrajinu samo onoliko koliko je dovoljno da odmah ne kapitulira.

– Drugo, Rusija je do danas uništila 60 do 70 odsto kritične infrastrukture Ukrajine. Čini se da Kijev neće dobiti od Zapada dovoljno sistema PVO kao što su „IRIS-T“, „NASAMS“ i „Patriot“ da bi zaustavili Ruse. Naprotiv, dosadašnje bedne isporuke naoružanja sa Zapada nešto su poput „kart blanša“ za ruske Oružane snage koje i dalje imaju ogroman arsenal raketa i dronova.

foto: PETRAS MALUKAS / AFP / Profimedia

– Treće, Rusija pokušava da uništi zapadno precizno oružje ogromnim količinama svog oružja. Rusija ima dovoljno resursa za to. Ovo se prvenstveno odnosi na tenkove. Prema podacima analitičkog centra iz Londona International Institute for Strategic Studies (IISS), Rusija ima više od 4.000 borbeno spremnih tenkova. To ne samo da predstavlja veliku pretnju za zapadne tenkove „leopard“, već daje Rusiji mogućnost da u svakom trenutku pređe u ofanzivu.

– Četvrto, Ukrajini ponestaje vojnika. Sada je u zemlji u toku bar osmi talas mobilizacije, na front se već šalju muškarci stariji od 60 godina. Rusija će uskoro poslati na front novi kontingent od 200.000 ljudi. Tvrde da će do leta biti poslato još 500.000 vojnika. Moskva ima mobilizacionu rezervu od skoro 30 miliona ljudi.

– Peto, moguće je da će, iz gore navedenih razloga, Rusija izaći iz ovog sukoba ne samo kao vojni pobednik sa teritorijalnim dobicima, već i kao politički pobednik. Članstvo Ukrajine u NATO-u nakon primirja ili mirovnih pregovora biće isključeno u doglednoj budućnosti, a pridruživanje Evropskoj uniji trajaće, u najboljem slučaju, mnogo duže nego što Kijev želi.

Ukrajini ističe vreme, ali Zapad ostaje ravnodušan – zapadne diplomate sve češće govore da strahuju od eskalacije.

-Sada su napori Zapada usmereni na skoro sklapanje primirja, iako se o tome ne govori naglas. Rezultat će biti amputirana Ukrajina, zaključuje autor članka.

Kurir.rs/Velt