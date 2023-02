LUKSUZNA PRESTONICA KRIJE JEZIVU TAJNU: Ubijaju ih nasred ulice pred svedocima - niko ne odgovara! (VRLO UZNEMIRUJUĆE)

DOHA - Masovne likvidacije uličnih ubistva pasa u Kataru se besramno nastavljaju, izveštava naš tamošnji izvor. U novom napadu pobiejni su psi za koje su organizacije apelovale ranije da budu spaseni. Naoružani muškarci, među kojima i jedan dvanaestogodišnjak vratili su se na „mesto zločina“ i nemilosrdno upucali preostale životinje na gradilištu u Dohi, javljaju nam volonteri za zaštitu životinja iz ovog grada.

Naš kontakt iz Katar Enimal Reskju kaže za Kurir da nisu urodile plodom brojne prijave i da vlasti nisu uradile ništa povodom sve veće okrutnosti prema životinjama. Egzekucije životinja dešavaju se na gradilištima gde su radnici uplašeni da će, ako progovore i prijave, izgubiti posao, ali i život – jer naoružani napadači prete i njima.

Ova ubistva pasa dešavala su se i pre Svetskog kupa, a cilj je bio jasan: očistiti ulice od lutalica.

"VRATIĆEMO SE"

Dan pre katoličkog Božića prošle godine, desila se masovna pucnjava u kojoj je ubijeno mnogo pasa, a i ovaj incident je, kažu naši izvori iz Dohe, prijavljen vlastima, ali ništa se nije promenilo. Štaviše, članovi organizacija za zaštitu životinja ispitivani su i optuživani da nanose sramotu svojoj zemlji.

VRLO UZNEMIRUJUĆE

- Ne postoji nikakva zaštita za nas koji se borimo za prava životinja – kažu sagovornici Kurira.

Sledeća pucnjava odigrala se 28.januara ove godine, i to usred bela dana, dok su volonteri hranili ulične pse. Iznenada se pojavila grupa ljudi koja je pred njima upucala pse, a na kraju i zapretila očevicima „da će se vratiti“.

Ovog puta se dakle sve odigralo pred svedocima, koji su dva psa uspeli da prevezu u bolnicu, ali samo je jedan preživeo.

Pas kog su spasili volonteri od sigurne smrti foto: Ustupljene fotografije

Drugi pas, po imenu Robi, nije izdržao. Ostali psi ostali su mrtvi na mestu, bez bilo kakve šanse da budu spaseni, kažu za Kurir iz Katar Enimal Reskju tima.

Oni tvrde da je odgovor policije skandalozan: oni ih primoravaju da odustanu od prijava uz konstatacije da bi „psi nekoga ujeli da nisu pobijeni“. Volonteri s druge strane kažu da su psi bili bezopasni i druželjubivi.

UPOZORAVAMO: SLIKE KOJE SLEDE SU VRLO UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA

1 / 4 Foto: ustupljene fotografije

Organizacije u Dohi se pitaju i kako je moguće da 12-ogodišnjak šeta okola sa oružjem, obzirom da je prijavljeno da je u grupi ljudi koja je pucala na pse i maloletnik.

RED ZA SMRT

I dok su se organizacije borile za pravdu za ubijene pse, stigao je još jedan poziv za pomoć, i to 1. februara ove godine, kada su dva haskija otrovana ispred jednog velikog tržnog centra u Dohi.

Pozivi za pomoć su sve češći i volonteri ne stižu da reaguju jer se incidenti ponavljaju.

Tokom Svetskog prvenstva u fudbalu situacija se malo poboljšala, jer su fudbaleri Kajl Voker i Džon Stons usvojili uličnu mačku po imenu Dejv, pa se popularizovala ideja o usvajanju uličnih životinja, kojih je mnogo u ovoj zemlji, ali se situacija za pse nije promenila. Oni su ubijani i ulice su „čišćene“ kako se ne bi videla stvarna situacija. I dok se u jednom delu grada odigravao fudbalski spektakl, u „paralelnom univerzumu Dohe“, dešavala su se masovna ubijanja životinja, tvrde iz Katar Enimal Reskjua.

AZIL KAO TAJNA

Shka Noora Al Thanni, koja je na čelu ove organizacije, trvdi za Kurir da je pokušala da dođe i do državnog azila za životinje.

- To je ništa drugo do red za čekanje za smrt. Nisu me pustili ni blizu. Niko ne zna šta se dešava unutra. Znamo samo da životinja koja uđe u azil – više ne izlazi živa. Vlasti nikoga ne puštaju blizu.

- Pokušavala sam da dignem glas i da me čuju, ali malo toga možemo da uradimo, sa malim budžetom i bez mesta gde bismo smeštali ove nesrećne duše. Sve plaćamo samo, a sakupljanje pomoći za životinje u zemlji je zakonski zabranjeno. Ruke su nam vezane. Ali nećemo ćutati, neko mora da odgovara – kaže Shka.

- Kontaktirali smo PETA, Lady Freethinker i brojne organizacije, ali smo odgovor dobili samo od Lady Freethinkera, da će se upoznati sa situacijom, ali se ništa nije desilo. Oni svoje kampanje baziraju na sopstvenim istragama. Probali smo da dođemo i do medija, ali tu osvanu samo ublažene verzije stvarnog horora. Ovo postaje teror, jer je posredi ideja da naoružani ljudi mogu da idu ulicama i pucaju u nedužna bića bez posledica – kaže jedan od volontera iz Dohe koji pokušava da dođe do relevantnih organizacija koje bi reagovale na ovaj "živi horor".

"KADA JE DOSTA?"

Osim masovnih pucnjava, prijavljuju se brojni slučajevi okrutnosti prema životinjama. Okrutnost prema mačkama je velika, i nije retko da najmanje desetak mačaka budu dnevno pregažene na ulicama, bez da bilo ko reaguje.

Nedavno je organizacija PAWS reskju uzela 100 mačaka od tzv. udomitelja koji ih je držao u užasnim uslovima, a nikakve mere nisu preduzete protiv njega.

Godinama se u ovoj zemlji bore da se zatvori državni „market“ gde se brojne životinje drže bez vode i hrane u stravičnim uslovima, a brojni su slučajevi da su te životinje i ukradene od vlasnika, koji su kasnije uspeli da ih pronađu zahvaljujući volonterima. Životinje koje uspeju da prežive, budu u toliko lošem stanju, i najčešće završe na đubrištu, upozoravaju volonteri, i napominju da je protiv ovog mesta 2019. godine pokrenuta peticija koju je potpisalo 37.484 ljudi. Tu se prodaju razne vrste životinja: golubovi, kornjače, psi, zečevi...

Katar organizuje brojne događaje u predstojećim godinama, poput EXPO 2023, Azijskih igara 2024, trke Formule 1 2024, i svi ti događaji u senci imaće krv na rukama onih koji nisu preduzeli ništa da se ovakav horor zaustavi. Pitanje je zašto? Da li su životinje na ulicama toliko opasne da moraju biti brutalno ubijene?

U međuvremenu, Katar licemerno otvara veliki ZOO vrt, koji postaje dom retkim vrstama, kojim paradira javno.

- Kada ćemo reći dosta? Kada će linija biti povučena - pitaju se aktivisti s kojima je razgovarao Kurir.

