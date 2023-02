ČUDO U TURSKOJ! OVAKO JE ZATRPANA BEBA PREŽIVELA ZEMLJOTRES! Stručnjaci o senzacionalnom spasavanju posle četiri dana u ruševinama

Prema najnovijim informacijama, razorni zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju odneo je više od 38.000 života.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je 141.000 spasilaca angažovano na terenu u 10 turskih provincija koje su pogođene zemljotresom.

U Turskoj su 134 osobe pod istragom zbog navodne odgovornosti za lošu izgradnju stambenih zgrada koje su se srušile tokom zemljotresa.

Pomoć Turskoj stiže iz svih krajeva sveta, dok je Siriji tek stigla prva pomoć od EU.

O posledicama nepogoda koje su zadesile Tursku i Siriju, pričali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije Ana Mladenović, sa Rudarsko-geološkog fakulteta i dr Saša Milićević, pedijatar.

S obzirom na to da tlo i dalje podrhtava u Turskoj, Mladenović je pričala o tome kada bi moglo da se očekuje zatišje.

- Normalno je da tlo podrhtava nekoliko dana, jer su ova dva zemljotresa imala izuzetno jaku magnitudu, a narednih meseci, pa čak i godinu dana će se dešavati zemljotresi koji su naknadni udari. Doduše, oni će vremenom biti sve slabiji. Jutros je bio naknadni udar koji je imao magnitudu 5.1, što je značajno slabije od onog glavnog. To će početi da se smiruje, ali trajaće - započela je Mladenović.

Iako je spasilačka ekipa osmi dan na terenu, neprestano stižu nove vesti o spasavanju žena, muškaraca, ali i dece. Odjeknula je vest da je beba spasena u Turskoj pokrajini 107 sati nakon potresa, pa je Milićević komentarisao slučaj maltene novorođenčeta:

- Fascinantno je koliko je ljudski organizam otporan i da ga mi uopšte ne poznajemo. Zamislite da je dete toliko izdržalo bez vode i hrane. Dobro je što ni temperatura nije bila prevelika jer bi u tom slučaju voda bila mnogo potrebnija. Kod dece je to specifično jer 70% dečijeg organizma čini voda. Međutim, ovo je očigledno i genetski bilo izuzetno jako dete, ali svakako da je ovo naprosto šokantno.

Jer su se na društvenim mrežama pojave mnoge teorije zavere i slutnje za zemljotres, Mladenović je otkrila kako može da se zna koje će tlo zadesiti potres.

- To što se pojavljivalo na društvenim mrežama moje kolege su uporedile sa mojim tvrdnjama iz 2014. godine. Tada sam napisala da će se desiti zemljotres u selu Blaževo na Kopaoniku, a on se i dogodio nakon tri nedelje. To sam znala jer tamo postoje sizmički aktivni rasedi i da se tamo već događao zemljotres. Bila sam na terenu u tom selu i istraživala tlo, pa sam uočila sve te deformacije koje su nastale nakon pređašnjih zemljotresa. To nije predviđanje zemljotresa, jer nisam rekla njegove konkretne karakteristike ili tačan datum i satnicu - rekla je Mladenović, pa nastavila:

- Tako da je to na društvenim mrežama bilo skroz opravdano jer je pisano da će se u Turskoj dogoditi zemljotres. Naravno da će se tamo dogoditi jer u Turskoj postoje dva jako velika aktivna raseda gde se stalno dešavaju jaki zemljotresi.

