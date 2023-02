"RUSI MOGU SUTRA DA BUDU U KIJEVU, ALI IH TO NE ZANIMA" Pukovnik Stević: Ovo su tri stuba operacije! Za Mosvku RAT JOŠ NIJE POČEO

Danas je 358. dan rata u Ukrajini. NATO povećava proizvodnju artiljerijske municije za Kijev. Rusija traži sednicu Saveta bezbednosti UN o navodnoj sabotaži "Severnog toka".

O tome u kom smeru ide rat u Ukrajini govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije član Predsedništva SPO Aleksandar Cvetković i pukovnik prof. dr Velibor Stević.

- Kao što je proleće malo poranilo tako se nažalost i ratna dejstva ubrzavaju. Izgleda da nije reč o čekanju nekog martovskog datuma. Sve naznake su tu da ofanziva može uskoro da počne - kaže Cvetković.

Stević smatra da je rusko sporo napredovanje stvar taktike.

- Ruska specijalna operacija se odvija po planu. Bahmut nije neosvojiv. On je osvojen, jedino što vojnička čizma još uvek nije tamo kročila. Ruska taktika je: okruži, otvori koridror i povremeno dejstvuju po objektima. Bahmut je više izvikani grad. To je bilo železničko čvorište. On jeste strateški važan zato što su ga toliko izreklamirali. Imao je 75.000 a sada 10.000. stanovnika - rekao je Stević i dodao:

- Bahmut je značajan za Ruse zato što se nalazi na pravcu dejstva. Oni su ga okružili i ostao je još samo koridor za izlaz, da bi moglo stanovništvo da se evakuiše. Bahmut je u princupu osvojeni grad. Putin je rekao da mogu za jedan dan da dođu do Kijeva, ali nije to cilj. U skladu sa borbenim dejstvima taktika se menja: ne prelaziti brzo kopnenim jedinicama. Ide se grad po grad. Zato i ratuju toliko dugo. Osvajaju 100 do 200 metara dnevno kako ne bi gubili ljudstvo i tehniku.

Cvetković je insistirao da se ne sme koristit izraz specijalna operacija, jer je kako kaže reč o ratu.

- Vidimo da je iznad Kijeva primećeno šest ruskih balona koji su oboreni, što znači da se priprema vazdušni udar. Ne možemo baš tako olako koristiti određene pojmove. Ovo je apsolutno rat, a ne specijalna vojna operacija. Ako koristimo te deminutive to navodi na zaključak da navijamo za jednu stranu u ratu, što nije dobro, pogotovo ako je naša zamlja tu stranu osudila u UN.

Cvetković se potom nadovezao na uvodno Stevićevo izgalanje o bitkama za Bahmut.

- Ako je, kako je kolega rekao stanovništvo Bahmuta svedeno sa 75.000 na 10.000, to znači da je izvršen zločin nad tim stanovništvom. To zaista ne možemo da pravdamo ni ofanzivom ni kontraofanzivom. Uništen je jedan grad. Zamislite da iz Novog Sada ode 70 posto stanovništva. Kakva je to specijalna operacija kada je grad sasvim razoren? - konstatovao je Cvetković.

Stević smatra da je nazivanje dejstava specjalnom vojnom operacijom u skladu sa vojnom terminologijom.

- To jeste specijalna operacija. To je vojna terminologija. Jeste, zbog toga što nije izvršena totalna, delimična mobilizacija i Rusija nije proglasila ratno stanje, Kada i ako bude velika ruska ofanziva i proglasi se ratno stanje onda se kreće u klasičan rat. Za Ukrajinu ovo je rat, kao i za zapad, a za Rusiju ne, zato što nisu upotrebljena sva raspoloživa sredstva Ruske federacije. Ne treba da se stavljamo ni na stranu Rusije ni Ukrajine, jer nijedna zemlja nije priznala nezavisno Kosovo - tvrdi Stević.

