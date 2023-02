VETROVI RATA MOLDAVIJI SVE BLIŽI Premijer Rečean: Ruske trupe iz Pridnjestrovlja moraju da odu! Moskva vodi hibridni rat

Dorin Rečean novopostavljeni premijer Moldavije i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednice Maje Sandu koja je proevropski i pronato nastrojena izjavio je da je u toj državi u toku hibridni rat Moskve, koja pokušava da otme evropske procese i da je neutralnost te države neodrživa.

Međutim, posebnu pažnju Rečean je posvetio Pridnjestrovlju delu Moldavije koji je posle kratkotrajnog rata 1992-1993 godine ostao pod kontrolom ruske 14. armije koja je 1995. godine rasformirana, a taj prostor čuvaju mirovne snage.

Pridnjestrovlje je fokus ponovo postalo od 24. februara 2022. kada je počela ruska invazija na Ukrajinu.

foto: Youtube/юрий ф

Prema rečima Rečeana leva strana reke Dnjestar mora biti demilitarizovana i da se ruske trupe koje se tamo nalaze kao mirovne snage moraju da napuste taj prostor, a lokalne snage se dimilitarizuju, a onda tek da usledi socijalna i ekonomska integracija tamošnjeg stanovništva.

Inače Pridnjestrovlje odnosno nepriznata Trasnjistrijska republika poseduje ogromni vojni potencial, nekoliko skladišta naoružanja koja su dovoljna da se opremi vojska jedne omanje države. Inače lokalne snage broje najviše 5.000 ljudi pod oružjem, a u taj broj uračunato je i 1.500 ruski vojnika-pripadnika mirovnih snaga-

"Tu moramo da postignemo fundamentalnu stvar, demilitarizaciju. Posle ovoga sledi sve ostalo, a veoma je važna ekonomska i socijalna integracija naših građana. Na vrhu je demilitarizacija. To sve zavisi od nekoliko stvari, a to ćemo u jednom trenutku rešiti. Nalazimo se u periodu geoploitičkih tektonskih kretanja i u tim okolnostima siguran sam da će sve strane shvatiti da se to mora uraditi", istakao je premijer Moldavije.

foto: Prinstskirn Twitter

Ova vest je nepriznatoj oblasti Pridnjestrovlje koje od Moldavije deli reka Dnjestar dočekano sa uzbunom i izabrinutošću, a lokalne vlasti su ovu izjavu novog premijera protumačile kao poziv za napad na Tiraspolj i sa time se ponovo aktivirala opcija iz aprila 2022. kad je postojala pretnja da će uslediti napad ukrajinske vojske, a sad i rumunske na tu oblast koju naseljava većinom prorusko i ukrajinsko stanovništvo, koje vlast u Kišinjevu smatra neprijateljom i pretnjom zbog pokušaja asimilacije.

Prema podacima koji su dostupni u Transnjistriji živi oko 200.000 ruskih građana, a najveća zabrinutost je u skladištima oružja za koje ruske vlasti veruju da su glavni cilj ovih pretnji.

Spominje se sve više po poruskim sajtovima i opcija da u slučaju bilo kakvog napada sa moldavske ili sa ukrajinske strane može doći do dizanja u vazduh ogromnog potencijala koji se nalazi u skladištima od artiljerijske i puščane municije do tenkova i oklopnih vozila.

Kurir.rs/A.Mlakar