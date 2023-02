"BAJDEN NE BI MOGAO U KIJEV DA MU PUTIN TO NIJE DOZVOLIO" Stević: Ova poseta znači da se nazire KRAJ RATA u Ukrajini (VIDEO)

Predsednik Džo Bajden posetio je Ukrajinu I razgovarao sa Volodimirom Zelenskim u vezi sa dodatnim naoružanjem koje je obećano ukrajinskoj vojsci od Amerike. Obećano je da će donirati naoružanje u vrednosti od 500 miliona dolara.

Profesor dr Velibor Stević i Ivan Miletić programski direktor Instituta za javnu diplomatiju, gostovali su u jutarnjem programu Redakcija, povodom aktuelnih zbivanja u Ukrajini.

Miletić je razgovor započeo komentarišući Bajdenovu posetu.

- Prvi put da je američki predsednik otišao negde gde nema specijalne vojske, kao što je bilo u Iraku, Iranu. Interesantno je da je on putovao vozom iz Poljske i da tamo postoji PVO, zbog kojeg se on oseća sigurno. To je predsednik Bajden rekao, da stoji iza Ukrajine, ali gde je predsednik Amerike, tu je i Amerika - rekao je Miletić.

Stević je saglasan sa kolegom, ali ne smatra da je ova poseta iznenadna.

- Amerika je sigurno dobila saglasnost Rusije. Rusija kontroliše vazdušni prostor nad Ukrajinom, tako da on nije mogao doći tek tako. Rezultati njegove posete će vrlo brzo biti vidljivi, o oružju tek treba da se vidi šta je i kako. Nije samo tek tako doterati tenk. Treba logistika, a to je najteže. Obezbediti toliku količinu tenkova sa municijom, rezervnim delovima, obukom ukrajinskih vojnika... - smatra Stević.

On kaže da se odnosi između Rusije i Amerike nikad nisu prekinuli i da postoje oduvek.

- Ovo je najava da rat neće dugo trajati. Kina ima svoj predlog, Amerika svoj, a Rusija svoj. Niko neće reći da je izgubio rat. Ako pamtimo reči Berluskonija, koji je rekao za rusko-ukrajinski sukob - koliko podržava Rusiju, vidimo da Italija ima uticaja i imaće svoj udeo u pregovoroima, i možda, jači uticaj nego Nemačka i Francuska, Najmanju ulogu imaće Nemačka, nju Rusija neće prihvatiti iz više razloga - rekao je Stević.

MIletić je prokomentarisao jasne poruke koje govore o nepredvidljivosti ovog rata.

- Vrlo je teško sve predvideti na osnovu informacija koje imamo, jer situacija na terenu uvek demantuje naše pretpostavke. Kina će biti presudna strana. Kina je jak američki partner i sluša šta SAD kažu, dok su privredno zavisni. Te dve zemlje će lakše naći dogovor nego druge koje padaju u senku - rekao je MIletić.

Da li Kina menja svoj pravac i odnos prema Rusiji, Miletić se izjasnio da je njhov odnos deo tradicije i strategije.

- Oni će pre sarađivati nego da ulaze u neke sukobe. Svi su nezadovoljni funkcionisanjem SAD i to je nešto što će biti rezultat ovog sukoba, ovo sada kako funkcioniše SAD nikom ne odgovara. Potrebna su nova pravila i novi načini odlučivanja - kazao je.

