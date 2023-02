DRAMA U KINI: Broj stradalih u urušavanju rudnika u Kini povećan na četiri, 49 se vode kao nestali!

Broj ljudi stradalih u urušavanju rudnika uglja u severnoj Kini porastao je na četiri, a 49 se i dalje vode kao nestali, javila je danas državna kineska televizija CCTV.

Spasilačka akcija, koja je bila suspendovan nekoliko sati juče kada je došlo do još jednog odrona u ogromnom rudniku posle urušavanja u regionu Unutrašnja Mongolija, nastavljena je rano jutros.

Državna agencija Sinhua javila je da je oko 900 dobro opremljenih spasilaca nastavilo potragu za nestalim.

Državni mediji javili su da se odron dogodio u 18.00 u sredu po lokalnom vremenu, oko pet sati posle prvobitnog urušavanja jednog od zidova rudnika, kada su zatrpani ljudi i rudarske mašine.

Kineski predsednik Si Đinping zatražio je da se ulože svi mogući napori u potrazi i spasavanju i "osiguranju sigurnosti života ljudi i imovine i održavanju opšte socijalne stabilnosti".

Kompanija koja upravlja rudnikom ;Sinđing industrija uglja Unutrašnje Mongolije (Inner Mongolia Xinjing Coal Industry Co. Ltd). prošle godine je kažnjena zbog više kršenja bezbednosnih propisa od nesigurnih pristupnih puteva do rudnika do nesigurnog skladištenja opasnog materijala i nedovoljno obučenog nadzornog osoblja, prema portalu Pejper (The Paper). ;Unutrašnja Mongolija ključna je oblast za iskopavanje uglja, minerala i retkih metala što je, prema navodima kritičara uništilo pejzaž planina, travnatih stepa i pustinja.

Kurir.rs/Beta