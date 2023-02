O ZBIGNJEVU BŽEŽINSKOM: Zašto mu je Poljska bila jedina ideja vodilja u životu! Ukrajina i Rusija su bilo sredstvo za drugi cilj

Da bi se shvatila veličina, uloga i značaj Zbignjeva Bžežinskog pre svega u poljskoj istoriji treba pre svega da shvati odakle on potiče i šta ga vezuje za Poljsku na način koji ga vezuje.

Njegov otac Tadeuš Bžežinski se rodio u jednom malokom gradu nedaleko od Lwova ili Ljvova u istočnoj Poljskoj. Ljvov je bio centar istočne Poljske i bio je u okviru Poljske Republike između dva svetska rata. Ljvov ili Lvov je stari poljski grad, koga su Poljaci osnovali otprilike pre 600 godina. Tadeuš se rodio 1896 u principu u okviru Austro-Ugarske imeperije i imao je 18 godina kad je izbio Prvi svetski rat. Preminuo je na pravoslavni Božić 7. januara 1990. Tu možemo da vidimo odakle zainteresovanost Zbignjeva Bžežinskog za Ukrajinu.

Tadeuš Bžežinski je bio poljski diplomata u Montrealu, bio je u konzulatu od 1938-1945. kad su komunisti preuzeli vlast u Poljskoj. Pošto je porodica Bžežinski živela u Montrealu, a tamo postoje četiri univerziteta dva su na francuskom, a dva na engleskom, jedan od ta dva na engleskom je čuveni Mek Gil univerzitet koji je najpoznatiji i najbolji kanadski univerzitet, koji je u rangu sa Harvardom, i to je jedan od glvanih razloga zašto je Zbignjev Bžežinski osnovne studije i master, ali master u Americi nije kako kod nas, daleko bilo. master studije kod njih su dosta ozbiljne i to je ono što odgovara magistaturi kod nas i kod Rusa. Polse toga Zbignjev Bžežinski je otišao na Harvard. I to što mu je otac poreklom iz Galicije, a to znači da su Poljaci koji su tamo živeli u okviru Austrougarske bili najtvrđi poljski nacionalisti i najtvrđi katolici, jer je sadašnja zapadna Ukrajina, a ondašnja istočna Austro-Ugarska i istočna Poljska, epicentar grko-katoličnastva.

Zbignjev Bžežinski sve što je radio bilo kad ili ikada na svojoj poziciji je radio samo sa jednim ciljem da sprovodi Politiku koja bi odgovarala idejama generala Plisudskog, koji se smatra za poljskog nacionalnog junaka i odigrao je značajnu ulogu u osnivanju nezavisne Poljske republike 1919.

Znači šta je ideja Plisudskog, da je glavna pretnja na istoku, ne na zapadu. Mada Plisudski nije verovao Nemcima, ali se više plašio Sovjeta. I Zbignjev Bžežinski sve što je radio njemu je bila samo Poljska na pameti. Sve što je radio, radio je zbog Poljske, apsolutno sve. On je non-stop razmišljao o Poljskoj i njega ništa drugo nije zanimalo, jer je on sve što je u poljskom interesu opisivao kroz svoje knjige da je u američkom interesu.

Znači on je ideju borbe protiv komunizma, koja je osnovna ideja poljskog nacionalizma predstavljao kao veliku i značajanu borbu za SAD jer su navodno komunisti i Sovjetski Savez velika opasnost za SAD.

Zbignjev Bžežinski je maštao o uništenju Sovjetskog Saveza da bi se zapadna Ulraina vratila u okviru Poljske države i postala istočna Poljska. Jer je jako bitno razumeti čoveka šta ga motiviše u donošenju političkih odluka ili propagiranju političkih ideja. Ja morma opet da istaknem svog interent prijatelja, jer se nikad nismo upoznali Ole Holstija koji je osnovao političku psihologiju u Americi i bavio se proučavanjem stereotipa koji utiču na političare koji utiču na donošenje odluka.

Da ja nisam znao Ole Holstija i da se nisam družio sa njim, nikada ne bi gledao na Zbignjeva Bžežinskog kkao gledam. Zbignjev Bežežinski je u svemu video sovjetsku opasnost i tu opasnost je širio po Americi. Njegov veliki značaj je u tome što je pomagao mudžahedine u Avganistanu , što je to počelo u vreme administracije Džimi Kartera. Zbignjev Bžežinski je naprosto uvek i samo imao na umu Poljsku. Znači ako je pisao bila šta, glavna misao vodilja u knjizi je Poljska.

Zbignjev Bžežinski je jedan od najvećih, po meni najveća ličnost u poljskoj istoriji. Ne postoji u poljskoj istoriji ličnost koja je za Poljsku učinila to što je učinio Zbignjev Bžežinski za nju. Zbignjev Bžežinski je napisao mnogo knjiga. U Srbiji samo znaju za Vliku šahovsku tablu, jer su samo nju i čitali. Ja sam imao sreće, zašto kažem sreće pa sam uspeo da nađem dosta knjiga o Zbignjevu Bžežinskom. Posle 2000 on je izdao knjigu "Živeti sa Kinom i Rusijom", gde se odrekao mnogih ideja iz Velikie šahovske table i promišljao u skroz drugim kategorijama. Ja ću javno da se zahvalim osobi koja mi je kupila knjigu i poslala. Reći ću samo po nadimku "Raca Harmonikaš" i ta knjiga mi je naprosto poslužila da uvidim da je Zbignjev Bžežinski vrlo sposoban da uvidi svoje greške i promeni svoje mišljanje. Ali ta knjiga od 100 i nešto strana nije prevedena na srpski, pa što bi se pametne stvari prevodile na srpski.

Da se vratimo na Veliku šahovsku tablu.

Velika šahovska tabla je nastala kao potreba Zbignjeva Bžežinskog da izrekne jednu ideju, koja će da ostane i da lebdi u vazduhu kada njega ne bude bilo. I on u tok knjizi je izneo hipotezu po kome Rusija bez Ukrajine nije imperija, da je Rusija sa Ukrajinom imeperija. Da je Rusija sa Ukrajinom kako da kažem, gde je Ukrajina u sastavu Rusije evropska zemlja, bez Ukrajine je azijatska zemlja i da je jako bitno, da Ukrajina ne bude pod ruskom kontrolom, ruskim uticajem i da daleko bilo sa tačke gledišta Zbignjeva Bžežinskog u okviru Rusije. On naprosto nije voleo Ukrajinu, jer Stepana Banderu Poljaci podjednako ne vole, kao što ga ne vole Rusi. I kao što mi Srbi imamo razlog da ga ne volimo.

Zbignjev Bžežinski je smatrao da ako Ukrajina bude deo Rusije u bilo kom svojstvu, zapadna Ukrajina će opet biti pod ruskim uticajem, ali je to naprosto rodnji kraj njegovog oca. I njemu je iz ličnih razloga, ali i iz razloga nacionalizma i patriotizma bilo bitno da Ukrajina ne bude u ruskoj zoni uticaja i bude prozapadno orjentisana. Pa bi onda došlo do integracije između Poljske i Ukrajine. To nimalo ne treba da nas čudi jer Poljska i Ukrajina predsednika Viktora Janukoviča su zajedno organizovale evropsko prvenstvo u fudbalu 2012. i to je izazvalo ogromno oduševljenje u Varšavi.

Zbignjev Bžžeinski je apsolutno veliki mislilac, ali je on čovek jedne idej, što bi rekli Rusi. Postoje ljudi koje zaokuplja samo jedna ideja. Pošto Ukrajina ne predstavlja nikakav faktor u američkoj spoljnoj politici povezao sa Rusijom i rekao znate ako oni tamo uđu mi smo onda gotovi. Onda je Zbignjev Bžežinski napisao knjigu " Američki Izbor" na engleskom "Choise".

Knjiga je ništa posebno, ali u sredini knjige se kaže Amerika nikome u Evropi ne može verovati i evropski političari su slabići i njima se ne može verovati, na istoku bivši komunisti. Jedino kome može da se veruje je Poljska i naprosto za vreme Zbignjeva Bžežinskog to znači u vreme kad on rad, kad misli i kad ga slušaju dolazi do povezivanja Poljske i SAD na nivou na kome povezanost imaju Velika Britanija i Amerika i nije nimalo čudno što je na primer Buš mlađi dosta radio na razvoju američko-poljskih odnosa. Tramp koga Srbi masovno vole jer ne znaju njegove stavove, on je svojevremeno hteo da prebaci celokupnu američku vojsku iz Nemačke u Poljsku.

Poljaci su odmah po 11. septembru 2001. izrazili ogromnu lojalnost SAD i u Avganistan su poslali sve svoje specijalne snage koje su kroz to iskustvo sebe podigle na jedan viši nivo obučenosti.

Zašto je Šahovska tabla bitna. Ona zapravo nije bitna nego ljudi se zadržavaju na toj jednoj knjizi, kao što znamo postoji izreka "čuvajte se čoveka koji je pročitao jednu knjigu".

Diplomati na Zapadu milism da su pročitali samo Veliku šahovsku tablu, jer nije obimna i pisana je dosta lagalno, da čovek ne mora da se udubi dok se čita.

Inače predsednik Tramp je gurao takozvanu ideju tri mora ili poznatu između dva svetska rata kao "Intermarium". Opet Poljska ideja, opet Poljska u epicentru američke spoljne politike u Evropi, tako da je to najveća zasluga Zbignjeva Bežežinskog zašto ga smatram najvećim Poljakom ikada. Došlo se do toga da Amerikanci ne razmišljaju kada i šta i sa kim u Evropi treba da rade, kad su Poljaci tu. M ićemo samo sa njima. Samo je Poljska pouzdana. Niko sem Poljaka nije pouzdan i nije tako dobar, hrabar i možemo samo njima da verujemo.

Tako da Zbignjev Bžežinski je ostavio neizbirisiv trag u poljskoj istoriji . On je samo o njoj mislio, samo za nju radio. Brilijantno je poljski interes predstavljao kao interes SAD i Zapada. Njegov sin Mark Bžežinski je ambasdor u Poljskoj, koga je imenovao Džo Bajden, a bio je saveznik za spoljnu politiku Baraka Obame.

Mark Bžežinski nije imao iako je bio u kampanji savetnik, nije imao uticaj na Obamu, jer je Obama sa Medevedevom radio na relaksiranju rusko*američkih odnosa i ovo je samo jedna priča o velikom čoveku.

Zbignjev Bžežinski je rođen 1928, a umro je 2017. godine. Žena Zbignjeva bžžeinskog je bila rođaka Evarda Beneša , koji je vrlo zanimljivo. Zbignjev Bžežinski učestvovao na jarsolavskom forumu. Rusi su ga cenili, i oni su ga cenili, pa je rekao: " vaša elita ima novac u našim bankama, pa je to motivisalo Putina da donese zakon da državni službenici ne smeju da imaju račune na zapadu. U svakom slučaju jedan veliki misllilac. Da li se slažem sa njim, apsolutno ne, da li ga cenim bez svake usmnje. On naprosto zaslužuje najveće počasti koje Poljska može da odi. On je čak veći od pape Vojtile. Meni je žao što mi nemao takve kadrove, kojima je Srbija na prvom mestu i kojima je to jednina ideja vodilja u životu.

Kurir.rs/Boško Jovanović