"BAHMUT JE KAO ZUB PRED VAĐENJE, TEŠKO GA JE ZADRŽATI!" Sagovornici Kurir TV: Ova supersila je najzaslužnija za posetu Sija Moskvi

Predsednik Kine Si Đinping doputovao je u Moskvu, i započeo juče trodnevnu posetu Rusiji.

To je inače njegova prva poseta stranoj zemlji, otkako je treći put izabran za predsednika Kine, kao i njegova prva poseta Rusiji od početka rusko-ukrajinskog sukoba u februaru prošle godine.

Lideri Rusije i Kine će razgovarati o pitanjima daljeg razvoja saradnje dve zemlje.

"Kina i Rusija su dobri susedi i pouzdani partneri", rekao je Si Đinping po dolasku u Moskvu. Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravio je dolazak "dobrog starog prijatelja".

PRVE REČI PREDSEDNIKA RUSIJE I KINE Putin je u autorskom tekstu objavljenom u kineskim novinama uoči posete Sija pozdravio spremnost Kine da igra "konstruktivnu ulogu" u rešavanju, kako je rekao, ukrajinske "krize". Si je uoči poste Moskvi pozvao na "pragmatizam“ po pitanju Ukrajine, naglašavajući da kineski predlog u 12 tačaka nastoji da neutrališe posledice sukoba. Putin je izjavio da je Moskva proučavala kineski predlog i da je otvorena za pregovarački proces. "Uvek smo otvoreni za pregovarački proces i svakako ćemo razgovarati o svim ovim pitanjima, uključujući i vaše inicijative, koje bezuslovno poštujemo" naglasio je Putin.

Šta se očekuje od posete Sija Rusiji bila je tema jutarnjeg programa Kurir televizije, a gosti su bili dr Dragan Petrović, načuni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva iz Centra za društvenu stabilnost.

- Poseta ima i simbolički značaj jer se Kina nalazi u sličnoj situaciji kao Rusija jer se bori za multipolarni svet. Rusiju i Kinu povezuje pritisak SAD. Bajdenova duboka država vodi katastrofalnu spoljnu politiku za razliku od Trampa. Bajden, umesto kao Tramp da pokušava da bude u dobrim odnosima sa svetskim silama, smatra da su druge svetske sile problem i da bi ih treba obarati. Amerika je svojom nepopoustljivom politikom dovela da su Rusija i Kina sa drugih strana barikada i da međusobno sarađuju - započeo je Petrović.

Potom je spomenuo Bahmut rekavši da je ga je veoma teško zadržati.

- Bahmut je kao zub pred vađenje, jako teško ga je zadržati. Smatram da ćemo u sledećim mesecima imati neke stvari na terenu koje će dovesti do političkog raspleta. U svakom slučaju, pojava Kine kao faktora koji podebljava svoju blagonaklonost prema Rusiji. Ovo se može računati kao mala diplomatska pobeda Rusije - rekao je Petrović.

Nakon toga, Obrknežev je komentarisao optužnicu koju je dobio ruski predsednik, pa se osvrnuo na migraciju ruskog naroda:

- Imamo jedan presedan što se dogodio, a to je da predsednik dobije ovakvu optužnicu, što se tiče samog Međunarodnog krivičnog suda. Čudi me da u nekim ranijim periodima, kada su se vodili neki drugi ratovi i specijalne operacije, ovakav slučaj nije bio. Što više traje sukob, to narod staje na stranu Putina. Po zvaničnim informacijama, oko milion i po Rusa se raselilo, doduše, poslednjih meseci se polako vraćaju. Verovatno je to bila ishitrena reakcija u prvobitnom momentu.

Povodom glasina da Si Đinping može posetiti i Ukrajinu, dr Petrović je odgonetnuo kakvi su odnosi Kine i Ukrajine:

- Ukrajina je u Šangajskoj organizaciji za saradnju bila gost, to je najniži čin, postoji partner, posmatrač, pa tek onda gost. Nekih ozbiljnih saradnji između Ukrajine i Kine nema. Ukrajina nije bila članica ni Zajednice nezavisnih država. Odnosi između Ukrajine i Kine nisu posebno razvijeni. Međutim, Ukrajina ima sliku ikone kolektivnog Zapada koji je stao iza nje. Ne vidim mogućnost da Ukrajina i Kina produbljuju odnose.

