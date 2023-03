"AKO KINA POŠALJE ORUŽJE RUSIMA, EKONOMIJA ĆE JOJ SE SRUŠITI U SEKUNDI!" Šahrimanjan tvrdi: Cilj Sija je da načini MOSKVU SLUGOM

Rat u Ukrajini je i dalje u toku, a dok se Ukrajina bori protiv Rusije, EU i Amerika pružaju joj podršku šaljući oružje.

Poseta kineskog predsednika Si Đinpinga ruskog predsednika Vladimira Putina u Moskvi je nedavno završena, što pokazuje da Kina održava dobre odnose sa Rusijom, iako se nije priklonila ni na jednu stranu u sukobu u Ukrajini.

Ipak, stručnjaci poput Biljane Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, tvrde da Kina neće rizikovati svoj ekonomski kapital zbog prijateljstva sa Rusijom.

Obradović se u svom gostovanju u emisiji Usijanje dotakla odnosa Kine i Rusije i otkrila šta se krije iza njih.

- Kina i Rusija su prirodni rivali na jednom prostoru. Oni tu ratuju za isto i mi tu vidimo da Kina ima pretenzije u tom delu Sibira. Međutim, stiče se utisak da Narodna Republika Kina može da iskoristi ovu situaciju gde Rusija slabi, a oni mogu da povećaju svoj uticaj u Evropi. Ukoliko Rusija to dozvoli, da ona postane sluga Kini zato što će ona biti zavisna od svega nekoliko država i moraće svoju državu da vadi iz ekonomske krize. Rusija će biti ta koja nešto daje, a Kini su potrebne sirovine i ona će da traži najjeftinije tržište gde će moći da ih kupi. Tu je Kina pametan igrač. Tako da će tu vladati isključivo interes. Rusija nema drugu opciju, Evropa je ne želi, niti SAD. Kako će se to završiti to ćemo tek videti - rekla je Šahrmanjan Obradović i dodala:

03:45 AKO KINA POŠALJE ORUŽJE RUSIMA, EKONOMIJA ĆE JOJ SE SRUŠITI U SEKUNDI! Šahrmanjan tvrdi: Cilj Sija je da načini MOSKU SLUGOM

- Kina nikada neće rizikovati svoj ekonomski kapital zato što to može da bude na štetu njih zarad nekog prijateljstva sa Ruskom Federacijom. Oni znaju da Rusiji ne smeju da prodaju naoružanje. Si Đinping to ne sme da uradi zato što zna čim isporuči i jedan komad naoružanja, dobiće toliko žestoke sankcije, da će im se ekonomija srušiti u sekundi.

