KAKO JE RAT U UKRAJINI PONOVO OŽIVEO GENERALA TURKULA I MAKS KLATA: Ko su bila dvojica špijuna ključnih za Moskvu?

Jedan od glavnih pomoćnika Turkulja je bio Jevrejin Maks Klat.

On je imao svoju mrežu prvo u Sofiji, a onda u Budimpešti. Šta je Maks Klat radio? Da bi razumeli to moramo da znamo , tj da poznajemo debilizam koji je vladao u nemačkim obaveštajnim službama, za vreme i pre Drugog svetskog rata. U glavnim obaveštajnim službama Trećeg Rajha vladali su teški amaetri i debili pošto im je glavna preporuka bila da su nacisti, a do da li su bili kvalifikovani to je već bilo manje važno. Možda se nekom čini da je reč debilizam preterana ali ja naciste drugačije ne mogu da nazovem. Oni naprosto, su skroz zaboravili ideje pukovnika Valtera Nikolaja i izbacili su njegove ljude iz igre, čuvenog fon Papena koji je bio nemački obaveštajac za vreme Prvog svetskog rata. Glavni uspeh Nemačke obaveštajne službe u međuratnom periodu nije nikakvo prikupljanje informacija, nego falsifikovanje materjala da general Tuhačevski nemrava da izvrši puč protiv Staljina, pošto je to bilo vreme kada Trocki još nije bio likvidiran od strane Sovjetske tajne službe u Meksiku.

Onda je to dovelo do paranoje Staljina i to je dovelo do ubistva 10.000 oficira, što je stvorilo veliki problem na početku Drugog svetskog rata i velikih gubitaka. Sovjetska vojska je počela da se oporavlja od te bezrazložne čistike kada je Merkader ubio Trockog 1940. I koliko je ta lažna afera nanela štetu Crvenoj armiji može da se vidi po tome što je sovjetska armija je pretprpela velike gubitke u ratu sa Finskom, što se rat odužio na šest meseci, što uopšte nije bio dobro planiran, što je bilo mnogo bitnije da svaka jedinica ima političkog komesara, nego kvalitetnog stratega.

Ta paranoja u vreme Staljina, odnosno Staljinova paranoja oko vojske dovelo je do toga da i dan danas kontraobaveštajno pokrivanje vojske vrši FSB, a to je tad vršio NKVD, dok u svim drugim zemljama kontraobaveštajnu zaštitu vojske vrši vojna kontraobaveštajna služba.

Pošto je to bio uspeh, to je opilo Nemce, jer su oni mislili da mogu za tri meseca da dođu do Moskve, međutim Nemci pošto su smatrali Ruse glupim, tupim i nižom rasom, ruski jezik se nije nikako izučavao u Nemačkim obaveštajnim strukturama, malo je ljudi znalo ruski, nije se uopšte radilo na vrbovanju i pravljenju mreže po Sovjetskom Savezu. Nije se imalo ništa u pozadini. Jedini koji je govorio ruski je bio tadašnji nemački vojni ataše povološki Nemac. Zbog toga što Nemci nisu imali nikakvu obaveštajnu mrežu, njima je bilo lako da se podvaljuju bilo kakvi podaci, što je naravno bilo pogubno. Maks Klat ili Rihard Klauder koji je bio bio polu Jevrej iz Beča koji se hvalio da ima veze među Rusima, general Turkul je bio njegova veza te je on počeo da radi za Nemce iako je pre toga imao kontakte sa Turkulom i bio jedan od njegovih pomoćnika, pošto Nemci nisu imali nikakve veze i nisu imali sposobnost da provere podatke koje su dobijali od Maks Klata.

Maks Klat je mogao da im prodaje priču o ogromnim ruskim gubicima, gde je Sovjetski Savez nesposobna da organizuje nikakvu ofanzivu da ima ogormne gubitke u tehnici, da je moral nikakav. Naprosto u Vrhovnoj komandi Vermahta je stvorilo pogrešnu sliku u Vermahtu i navodilo Nemce na pogrešno planiranje operacija protiv Sovjetskog Saveza.

Priča o Maksu Klatu treba da posluži svakom i da je ima na umu kad čuje britanske eksperte iz Lonodna kad govore o ruskim gubicima, jer to kad govore o ruskim gubicima to neminovno rađa ideju da Turkul živ i zdrav, i da je besmrtan zahvaljujući zapadnoj površnosti i da postoji neki novi Maks Klat. Zašto je Maks Klat prebačen iz Bugarske u Mađarsku? Naime nastao je problem kada je Hitler otkrio da je njegov najbolji agent, koji je dostavlajo najbolje podatke o Sovjetskom Savezu, Jevrej, pa da bi izvor ostao netaknut oni su ga poslali mađarskoj obaveštajnoj službi i ovo je samo jedan primer kako slanje lažnih podataka neprijatelju može da bude višestruko korisno.

