KAKO JE PONOVO VASKRSAO GENERAL ANTON VASILJEVIČ TURKULJ? Šta krije priča o Putinovoj bolesti i pučevima u Kremlju!

Vilijam Berns sadašnji direktor famozne CIA, i bivši ambasador SAD u Moskvi, nedavno je na Bezbednosnom forumu instituta Aspen u popularnom skijalištu obznanio javnosti da ruski predsednik Vladimir Putin nije bolestan. Naprotiv, kako je rekao veoma zdrav.

Berns je sa tim stavio tačku na sva spekulisanja javnosti posebno zapadnih medija koji već pet meseci trube da je Putin na samrti, da ima rak, da je operisan u tajnosti, loša krvna slika. Kad ono ćarak. Ima tu još priča i pikanterija od pučeva, trovanja, korone, provere stolice i ostalo.

Poznavaoci prilika, u Moskvi poput magistra Međunarodnih odnosa Boška Jovanovića inače diplomanta MGIMO imaju jasan stav da je po sredi nastavak rada Antona Vasiljeviča Turkula oficira Sovjetske armije koji je posto poznat po štancanju i distribuciji informacija, koje su toliko uverljive bile da ih je Zapad prihvatio sa pouzdanošću od 100 posto.

Izgleda da fiktivni FSB-ovci, izvori iz Kremlja, lekari, upućeni i neupućeni jesu produkt vaskrslog Antona Vasiljeviča Turkula ili Turkulja kako ga Rusi zovu.

O Turkulu generalu GRU inače bivšem plemiću se malo ili uopšte ne zna. Kad se rodio, školovao. Ono što se zna opisano je na nekih 40 strana knjige Pacovski kanali Džona Loftusa. Zna se da je bio u Donskoj legiji da je kad je izbila Ojtobarska revolucija i zbačen ruski car pridružio belogardistima kontrarevolucionarnoj amriji i unapređen u čin pukovnika, a kasnije je postao i general.

"Anton Vasiljevič Turkul se u beloj literaturi-antiboljševičkoj se nešto i ne pominje. Da je on bio agent vojne službe GRU može se nači samo u jednoj knjizi koja je nastala na Zapadu, a to su čuveni Pacovski kanali Džona Loftusa. Zašto pominjem to? Zato što je Turku ili kako bi Rusi rekli Turkulj imao gomilu lažnih organizacija i gomilu lažnih informatora, koji su prodavali te lažne informacije na Zapad, pre svega generalu Gelenu, koji je prvo bio šef nemačke obaveštajne službe na istočnom forntu, a posle rata jedan od osnivača nemačke obaveštajne službe BND. Posmatrajući sve što se dešava mogu da kažem da je Turkulj opet vaskrsao i da je ponovo počeo da dostavlja ekskluzivne podatke iz Moskve, koje nisu tačne, a koje deluju tako tačno da niko i ne sumnja da je u pitanju laž, koja se plasira kroz celu zapadnu štampu i koja se onda slepo prenosi kroz balkanske medije. Znači Putinovo zdravlje, anonimni KGB-ovac, poginuo general Gerasimov, komandnat 41. armije koji je ničim izazvan ponovo vaskrsao i da mu se ništa nije desilo.. Ukrajinci su posle par meseci prestali da objavljuju vesti da su pobili gomilu generala.. Po jednima je Turkul ili Turkulj bio vazda GRU, po drugima belogardejac koji je postao GRU.

Ja sam sklon drugoj varijanti. Kad se pojavio nacizam, desio se raskol kod Rusa, odnosno ruske emigracije. Jedni su bili protiv Nemaca, a drugi iako su bili protiv su ih podržavali po sistemu neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj.

Deo koji se borio protiv nacita pripadao je Turkulj. On se kretao u tim krugovima. Imao je dobroe veze kod Gelena i tu je štanocovao sototine lažnih informacija, koje je predavao nemcima, koji su to masno plaćali. On je to moghao da radi iz prostog razloga jer Nemci nisu imali pre početka napadan na SSSR nisu imali svoju agenturnu mrežu u Sovjetskom Savezu. Suština je u tome što kad nemaš svoju agenturnu mrežu onda ti neko može lažne podatke da preda. Delu koji se borio protiv nacista pripadao je Turkulj. On se kretao u tim krugovima. Imao je dobre veze kod Gelena i tu je štanocovao sototine lažnih informacija, koje je predavao Nemcima, koji su to masno plaćali. On je to mogao da radi iz prostog razloga jer Nemci nisu imali pre početka napada na SSSR nisu imali svoju agenturnu mrežu u Sovjetskom Savezu. Suština je u tome što kad nemaš svoju agenturnu mrežu onda ti neko može lako lažne podatke da preda. Poenti priče za Turkula je da Britanci nemaju nikave špijune u Moskvi i da tandrču onako okolo samo stvaraju famu o tome da oni imaju podatke o Rusima iz prve ruke, kaže Boško Jovanović osvetljavajući delom misteriju zvanu Turkul ili Turkulj.

Ono što je zabeleženo da agenturni rad Turkula ili Turkulja datira još od Grašanskog rata u Rusiji 1919-1924 kada je oroužje Beloj gardi završavalo pod čudnim okolnostima u rukama crvenoarmejaca.

Navodno kad se završio Drugi svetski rat Turkul je osvanuo kod svog prijatelja i počeo da srađuje sa Nemcima, ali i ostalim obaveštajnim službama NATO pa i širokom porodicom vojnih obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi SAD.

Njegov pandam na Zapadu sovjetska krtica Kim Filbi je provaljen zahvaljujući ekipi koja je više volela čašicu da popije nego da popije čaj. Zapadni pandam Goridjevski je prebegao na zapad, a Turkul ili Turkulj nije otišao nigde, niti je provaljen, Kada je umro sa sigurnošću se ne može da se tvrdi. Jedni 1959, drugi kasnije.

Govorilo se da je dvostruki, trostruki agent koji je ulazio u sve pore na Zapadu, sabotirao i proturao lažne informacije.

I na kraju šta imamo oko Putina poslednja informacija koja ukazuje jeste da ga od silnih bolesti muči reuma, u skladu sa godinama. Nije ni rak, ni tumor, niti je podbuo, niti plav, ali rukovanje odaje nešto. U svakom slučaju dok rat u Ukrajini traje general Turkul ili Turkulj i dalje će štancovati najnovije vesti iz Moskve.

