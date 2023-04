SERIJSKI SILOVATELJ UPLATIO LOTO I DOBIO 8 MILIONA €! 15 godina se borio da mu isplate novac, a porodica žrtve od njega traži ovo

Iorvort Hoare, silovatelj iz Engleske dobio je 8 miliona evra 2004. godine. Nakon duge pravne bitke koja je počela 2008., Hoareu je sada odobren potpuni pristup svom dobitku, uključujući sve kamate nastale tokom njegovog boravka u zatvoru.

Iorvort Hoar, poreklom iz Sikrofta u Lidsu, uplatio je dobitni LOTO tiket tokom slobodnog vikenda dok je služio kaznu u zatvora Lejhil u Glosterširu u avgustu 2004. Hoar je služio doživotnu kaznu zatvora zbog silovanja nakon napada na učiteljicu Širli Vudsman 1989. Vudsman je preminuo prošle godine u 92. godini, piše britanski Independent.

Hoare je pušten iz zatvora 2005. godine, ali nije dobio potpuni pristup svom dobitku kao deo uslova njegovog puštanja na slobodu. Umesto toga, primao je mesečnu naknadu od 8.666 funti nakon puštanja na slobodu. Hor je imao šest prethodnih osuda za silovanje i druge seksualne delikte, koji datiraju iz 1973. godine, kada je osuđen za pokušaj silovanja Vudsmana.

Nakon duge pravne bitke koja je počela 2008., Hoareu je sada odobren potpuni pristup svom dobitku, uključujući sve kamate nastale tokom njegovog boravka u zatvoru.

foto: Printscreen YT

Vudsman je tužila Hoarea za odštetu nakon njegovog dobitka na lutriji, što je rezultiralo da je morao da plati 50.000 funti odštete, kao i 800.000 funti sudskih troškova. Njena pravna bitka je postavila presedan, što je dovelo do toga da druge žrtve seksualnog zlostavljanja, mogu da traže odštetu.

Uprkos naporima da se spreči Hoareu da pristupi njegovom dobitku, izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je za Mirror da „na kraju“ nije bilo „ništa legalno“ što bi moglo da se uradi kako bi se to sprečilo.

Sada porodica žrtve moli Hoarea da svoj dobitak donira u dobrotvorne svrhe. Nakon što je saznala da Hoare sada ima potpuni pristup svom džekpotu od 7,2 miliona funti, Vudmanova ćerka Šeli Volfson (67) rekla je za Miror:

„Ona je sav novac dala u dobrotvorne svrhe i to je ono što bi on trebalo da radi sa svojim novcem. Može da uradi dobro sa tim novcem, kao što je to uradila moja mama.

Kurir.rs