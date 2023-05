PREDSTOJEĆE BORBE MOGU POSTATI JOŠ KRVAVIJE! SAD strahuju da će se ukrajinska kontraofanziva pretvoriti u krvavi pokolj

Bela kuća predviđa da će se očekivana kontraofanziva ukrajinskih trupa pretvoriti u „krvavi masakr“.

Prema procenama koje je Bela kuća objavila ove nedelje, broj poginulih i ranjenih ruskih vojnika u Ukrajini naglo je porastao poslednjih meseci. Samo od decembra, oko 20.000 Rusa je ubijeno u borbama, a još 80.000 je ranjeno.

Mnogi od ovih žrtava, smatraju američki zvaničnici, dogodili su se u Bakhmutu. Predstavnik Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi kaže da su skoro polovina od tih 20.000 mrtvih Rusa borci „PMK Vagner“, posebno osuđenici regrutovani na front.

foto: Prinstcreen Twitter

Prema Sjedinjenim Američkim Državama, ovako žestoke borbe pokazuju da krvavi pokolj može postati još krvaviji nakon početka kontraofanzive Kijeva sa ciljem ponovnog zauzimanja okupiranih teritorija, piše Vašington post.

Iz procurelih obaveštajnih podataka, do kojih je došlo krajem februara, procenjuje se da je od početka ruske invazije na Ukrajinu 42.500 ruskih vojnika i do 17.000 Ukrajinaca poginulo u borbama.

foto: AP

Rob Li, viši saradnik na Institutu za spoljnopolitičke studije koji pomno prati sukob, kaže da su ruske snage pretrpele velike gubitke tokom zimske ofanzive.

S obzirom na to, on sugeriše da bi se ukrajinska kontraofanziva mogla suočiti sa sličnim preprekama i dovesti do povećanja broja žrtava među ukrajinskim vojnicima.

Kurir.rs