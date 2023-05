DOSTA MI JE! Princ Hari se žalio na svoju porodicu usred krunisanja njegovog oca: Otkriveno KOME SE JADAO i šta je tačno rekao

Čitači usana su nakon analize snimaka otkrili šta je princ Hari rekao na krunisanju kralja Čarlsa i čini se da je imao na šta da se požali.

Dolazak princa Harija na krunisanje njegovog oca, kralja Čarlsa, sa nestrpljenjem se iščekivao, a zbog loših odnosa sa ostatkom porodice pratio se svaki njegov korak i svaki potez.

Danima nakon krunisanja analiziraju se sve njegove fotografije i video snimci, a sada je otkriveno da se požalio da mu je dosadilo lošeg tretmana dok se spremao da gleda krunisanje svog oca.

"Dosta mi je načina na koji se ophode prema meni", rekao je Hari dok je razgovarao sa suprugom svoje rođake princeze Eugenie, Džekom Bruksbankom, u trećem redu opatije u kojoj se održalo krunisanje, a što su zaključili čitači sa usana.

foto: AP/Aaron Chown

Nije jasno ko je bio glavni akter u njegovoj žalbi, iako se spekuliše da je on govorio o kraljevskoj porodici, zbog svih tenzija i zavrzlama oko njegove odluke da se povuče kao aktivni član kraljevske porodice i objavi veoma kritične memoare i dokumentarni film. Ali postoji i mogućnost da je govorio o medijima jer je trenutno upleten u sudske postupke Višeg suda protiv nekoliko izdavača novina, uključujući Dejli mejl i Mejl on Sandej.

"Dosta mi je načina na koji me tretiraju. To nije idealna situacija", rekao je Hari, prema tvrdnjama Džeremiju Frimenu, koji je sve analizirao za The Sun.

Na šta je Bruksbank odgovorila:

„Ako mogu da učinim da se osećate bolje, mogu vam pomoći. To nije miran život, zar ne?“

Hari je odmahnuo glavom pre nego što je odgovorio:

"Nije ih briga."

Muž princeze Eugenie mu je tada rekao:

„Nemam vremena za to, ne ako je gotovo.

Hari je odgovorio: "To je slučajnost."

foto: PHIL NOBLE / AFP / Profimedia

Čitači sa usana su takođe primetili da je Hari rekao Bruksbanki da ima let kasnije tog popodneva, a zatim je otišao nekoliko minuta nakon završetka ceremonije.

Nakon odlaska sa porodicom u Kaliforniju, Hari je ostao najbliži Judžini i njenom mužu, dok sa bratom Vilijamom i ocem Čarlsom nikada nije u lošijim odnosima.

Njegovo pojavljivanje u Vestminsterskoj opatiji usledilo je posle višemesečnih spekulacija o tome da li će on i Megan Markl prisustvovati, a ona je odlučila da ostane u njihovoj kući vrednoj 11 miliona funti u Montesitu u Kaliforniji, sa njihovo dvoje male dece Arčijem i Lilibet.

Kurir.rs/Dnevnik.hr