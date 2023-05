DA LI "TREĆI ČOVEK" ODLUČUJE IZBOR PREDSEDNIKA TURSKE? Ogan može da podrži Kiličdaroglua, ali samo ukoliko ne bude OVIH ustupaka

U Turskoj će u nedelju, 28. maja, biti održan drugi krug predsedničkih izbora pošto nijedan od kandidata u prvom krugu nije dobio više od 50 odsto glasova, saopštio je predsednik turske izborne komisije Ahmet Jener.

Kako je prenela turska televizija TRT, prema preliminarnim rezultatima za aktuelnog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana glasalo je 49,5 odsto birača, a za njegovog protivkandidata Kemala Kiličdaroglua 44,8 odsto. Njih dvojica će se, stoga, do konačnih rezultata morati još jednom da se suoče.

foto: EPA/Necati Savas

Na to ko će predvoditi Tursku u narednom mandatu uticaće nekoliko faktora, ali tas na vagi mogli bi da budu glasovi onih koji su u prvom krugu birali Sinana Ogana, trećeg kandidata koji je završio izbore sa 5,2 odsto podrške.

"Održaću razgovore sa strankama koje su stale iza mene. Sastaću se sa svim predstavnicima, i zajedno ćemo odlučiti koga da podržimo. Objavićemo svoju mapu puta prema ovim dogovorima, i odradićemo svoj deo posla u narednih 14 dana", rekao je Ogan medijima u izbornoj noći po stizanju prvih rezultata.

Međutim, u intervjuu za Rojters datom juče, on je rekao da u drugom krugu može da podrži Kiličdaroglua, "ali samo ukoliko ne bude pravio ustupke Kurdima".

foto: Printscreen/BBC

"Konsultovaćemo bazu glasača kako bismo doneli odluku za drugi krug. Međutim, već smo jasno istakli da su naše crvene linije borba protiv terorizma i slanje izbeglica nazad", rekao je Ogan, prenosi Rojters.

Ogana je za predsedničkog kanidata nominovao nacionalistički Savez predaka (ATA savez), a ranije je bio član Partije nacionalističkog pokreta (MHP). Bio je i član turskog parlamenta od 2011. do 2015. godine. Na ovim izborima, Ogan je bio nezavisni kandidat, ali nije toliko poznat javnosti kao Erdogan ili Kiličdaroglu.

"Ogan je rekao da će pregovarati, to se ne sviđa njegovim pristalicama"

Da će posle prvog kruga verovatno Oganova podrška biti ključna za pobedu, smatra Jusuf Emin, novinar "Balkan media grupe".

"On dolazi iz ATA saveza, to je pokret koji sledi (Kemala) Ataturka, odnosno to su turski nacionalisti", rekao je Emin za Euronews Srbija, dodajući da je pre nedelju dana razgovarao sa predsednikom Zafera, jedne od partija iz saveza koji je stao iza kandidature Ogana, te da ga je pitao sa kim bi Zafer ili Ogan eventualno bili u drugom krugu.

"On mi je vrlo jasno rekao da imaju velike crvene linije - broj jedan, imigranti, odnosno pitanje koja strana će biti za slanje izbeglica nazad iz Turske. Broj dva: borba protiv terorizma. (Partija Kiličdaroglua) CHP nema konkretan dogovor sa Kurdskom partijom, ali je ta stranka podržavala Kiličdaroglua, a u okviru svog saveza su dobili deset odsto", kaže Emin.

Emin je dodao da glasovi koje je dobio savez u okviru kog je Kurdska partija, možda neće ipak svi ići Kiličdarogluu u drugom krugu izbora.

foto: Printscreen/BBC

"Kurdi su sada izašli zbog Kurdske partije i oni su kao savez dobili 10,2 odsto, a u međuvremenu su glasali za Kiličdaroglua. Pitanje je sada da li će svi oni izaći samo da bi glasali za Kiličdaroglua", ističe Emin.

Ogan je, podsetimo, podvukao da "može podržati Kiličdaroglua samo ukoliko ne bude pravio ustupke Kurdima".

Politikolog Onur Erim je za Euronews Srbija istakao da je Ogan dan pred izbore rekao da će, ako ne uđe u drugi krug, podrška koju pruži on i savez koji iza njega stoji, biti odlučujući faktor.

"Rekao je: 'Sešćemo i pregovarati o tome koliko ćemo ministarstava dobiti, da li ćemo dobiti mesto potpredsednika' i tako dalje. To nije dobro primljeno, jer je on nacionalistički kandidat. Većina nacionalista u Turskoj je smatralo raočaravajućim takav pristup, gde se zanemaruju principi, a pristupa se pregovorima", kaže Erim.

Dodaje da je Oganov rezultat "fenomenalan", ali da su u pitanju "protestni glasovi", odnosno da su ga birali oni koji nisu želeli da glasaju ni za Erdogana ni za Kiličdaroglua. Zato, smatra Erim, "nerealno je da Ogan očekuje kako će uspeti da konsoliduje svoje glasače i usmeri ih na jednu ili drugu stranu".

Pred Turskom dve nedelje "haosa i festivala"

Erim je naveo i da je sada teško proceniti ko ima veće šanse za pobedu u drugom krugu, ali da će se svakako dobiti jasnija slika jer će birači ispred sebe na listiću imati samo dva imena.

"Sada je izbor između dva kandidata i mislim da će rezultat biti jasniji u drugom krugu. Očekivao sam da će neko pobediti već u prvom, i to tesno. Ja sam mislio da će to biti Erdogan, a neki su smatrali i da će to biti Kiličdaroglu. Sa razlikom (iz prvog kruga) od oko četiri odsto, ne znamo šta će se dogoditi", istakao je Erim.

foto: EPA / Stéphanie Lecocq, Printscreen Twitter

Sam dan izbora prošao je relativno mirno, ali je u periodu pred 14. maj bilo nekoliko incidenata, - poput onog u kom je napadnut gradonačelnik Istanbula, a koji su pokazivali koliko je trka zapravo "užarena". U naredne dve nedelje, posmatrači smatraju, Turska će svedočiti burnim kampanjama.

"Sad kreće haos, festival. Erdogan je sam, a sa druge strane stoji pet različitih partija i dva gradonačelnika - Istanbula (Ekrem Imamoglu) i Ankare (Mansur Javaš)", rekao je Jusuf Emin iz "Balkan media grupe".

On je podsetio na reči jedne od opozicionih političarki koja je, kada je trebalo da se odluči o opozicionom kandidatu, predložila da to budu ili Imamoglu ili Javaš, jer je smatrala da Kiličdaroglu neće dobiti potrebnu podršku naroda da pobedi u prvom krugu.

"Znala je da narod neće biti baš toliko za Kiličdaroglua zato što je iz regiona Zaze i jer je Alevit. To je, nažalost tako da u Turskoj ima diskriminacije, što je posledica podela u poslednjih 20 godina", dodao je Emin.

Pred drugi krug "sve karte na stolu"

Profesor međunarodnog prava Selman Ogut rekao je za Euronews Srbija da misli kako se ponude kandidata pred drugi krug neće u većom meri promeniti.

"U prvom krugu su njih dvojica ponudili sve što su mogli. Ne mislim da će biti veće promene za drugi krug, možda bude nekih manjih, ali su sve karte uglavnom stavili na sto", naveo je Ogut.

Uoči prvog kruga izbora, Kiličdaroglu je na društvenim mrežama objavio seriju video-snimaka iz svoje kuhinje, ponajviše se obraćajući mladim biračima na osetljive teme kao što su položaj Kurda ili upravo manjinskih Alevita, etničko-verske grupe kojoj i sam pripada. Tom prilikom, on je poručio biračima da će "ujediniti sve različite slojeve društva u Turskoj".

Mada je Kiličdaroglu ciljao mlađu publiku, Ogut ocenjuje da je "u Turskoj do sada vladala laž da mladi glasaju za opoziciju", a da se "sada videlo da mladi, kojih ima mnogo, glasaju za obe strane".

foto: AP

Pored mladih, i glasovi Kurda se često ističu kao jedan od mogućih faktora koji bi mogli da odluče pobednika izbora, ali Ogut ističe da "Kurdi glasaju za različite partije". Dodaje da prokurdska partija HDP, iako najveća, nije jedina koja okuplja ovu etničku grupu, ali i da se glasovi te stranke "tope", odnosno da su na prethodnim izborima imali bolje rezultate nego sada.

Upitan o tome kako bi izgledala kohabitacija ako Kiličdaroglu postane predsednik, jer je savez u kom je AKP osvojio većinu u parlamentu, Ogut je istakao da je "malo moguća Kiličdarogluova pobeda jer je razlika od četiri ili pet procenata velika".

Dodao je, međutim, da bi u slučaju potencijalne takve kohabitacije Kiličdaroglu bio "glineni golub" u političkom diskursu Turske.

Kurir.rs/Euronews