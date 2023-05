"RUSIJA ČUVA VOJNE EFEKTIVE ZA NEŠTO VEĆE!" Dr Kovač: Na kraj rata bi presudno mogla da utiče TAJNA AMERIČKA DIPLOMATIJA

Rat u Ukrajini traje više od godinu dana. Danas je tačno 448. dan sukoba. O miru se sporadično govori, a najnovije vesti ulivaju nadu da je kraj rata moguć uz posredovanje afričkih zemalja.

Nakon što su južnoafričke vlasti saopštile da su Vladimir Putin i Volodomir Zelenski pristali da se sastanu sa mirovnom misijom afričkih lidera, postavlja se pitanje da li će dve strane u sukobu zaista sesti za pregovarački sto i nazire li se kraj sukobima koji traju od februara prošle godine?

Da li će na ovaj način biti postignut mir, pitamo naše goste, generala-majora u penziji, prof. dr Mitra Kovača i specijalistu za bezbednost i kontraterorizam prof. dr Svetislava Lutovca.

foto: Kurir Televizija

- Bilo je raznih mirovnih inicijativa koji su dolazili od Turske i Kine na primer. Ono što treba istaći jeste da se ovde najviše pitaju Amerika i Engleska. Sve te inicijative su potpuno u drugom planu u odnosu na ono što ove dve zemlje zagovaraju. Mislim da nikom od početka nije ozbiljno stalo do mira od subjekata koji mogu uticati na ishod rat. Ukrajina je sada poligon za uspostavljanje nove globalne bezbedonosne strukture i mislim da je ona kolateralna šteta od koje će ostati velike posledice bez obzira na ishod ovog rata - rekao je Lutovac.

Kovač takođe nije optimističan po pitanju nove mirovne inicijative:

foto: Kurir Televizija

- Ne verujem u pozitivan ishod tog posredovanja. Pregovori bi trebalo da se odvijaju između Ukrajine i Ruske federacije, a između njih ne postoji problem. Da su oni bili u pitanju ne bi ni došlo do ovog rata. Zapad je pripremio Ukrajinu za ovu krizu i dok god se sile zapada ne nađu na pregovaračkom stolu ne verujem da će doći do trajnog mira. Rusija je pokazala dobru volju za pregovore međutim početne pozicije koje iskazuju jedna i druga strana su nepomirljive. Amerika bi mogla tajnom diplomatijom da ukaže Ukrajini na to da mora da prihvati elementarne ruske uslove kojima se garantuje bezbednost ruske federacije.

03:26 RUSIJA ČUVA VOJNE EFEKTIVE ZA NEŠTO VEĆE! Dr Kovač: Na kraj rata bi presudno mogla da utiče TAJNA AMERIČKA DIPLOMATIJA

Lutovac je izrazio uverenje da Rusija štedi vojne efektive za eventualni sukob širih razmera:

- Rusija ne teži koliko ja mogu da procenim nekim daljim ofanzivnim dejstvima ka novim teritorijama. U vojnom smilslu to su neke odmazde. Rusija ima snage da sve ovo drži pod kontrolom. Mi možemo samo jednim delom to da sagledamo s obzirom na Rusija čuva efektive za nešto veće, a da li će to veće i biti iostaje pitanje. Mislim naravno na direktnu konfrontaciju sa NATO savezom. Ono što smo svi očekilvali jeste da će Rusija svom svojom snagom ući na teritoriku Ukrajine to je besmisleno.

