"OVO JE NAJSLABIJA TAČKA RUSIJE, AKO OVDE PROBIJU, POČINJE PARANJE" Forca: Vojvoda Putnik je tako postupio u Kolubarskoj bici

Božidar Forca, profesor i general major u penziji, gostovao je u emsiji Puls Srbije i govorio o sukobu u Ukrajini i mogućoj kontraofanzivi.

Sa vojne terminologije posmatrano, ofanziva je izuzetno širokih razmera operacije, koje izvode strategijsko operativne jedinice na delu ratišta, ili čitavom ratištu, započinje razgovor Forca.

- Prvo morate da imate prednost. Onda, vazdušni prostor. Treće iznenađenje. Kada gledamo ovu trenutnu operaciju u Ukrajini, to nije ofanziva u pravom smislu reči. Neko je rekao puzajuća ofanziva, e to će pre biti. Strateški je Ukrajini najbitniji Krim. To je najslabija tačka Rusije. Ako osvoje Krim, praktično počinje paranje Rusije. Da osvojite Krim trebaju bam ogromne snage, ako nemate prevlast u vazdušnom prostoru, ona je najbolja iz dodira. Primer je Kolubarska bitka, kada se srpska vojska povlačila sa Drine, vojvoda Putnik je dao naređenje, nema više nazad, ajmo u protivnapad i uspeli su - kaže Forca.

Dao je mišljenje o avionima i učestvovanju F16 u kontranapadu.

- Pominjanje avijacije kada je reč o podršci Zapada prema Ukrajini, je krajnje maliciozno, nefer i nekorektno. Oni daju time moral i već su naoružali Ukrajinu kada je u pitanju kopneno naoružanje, ali kada je reč o avijaciji, da bi ste vi parirali ruskoj avijaciji, vi morate da dovedete bar koliko - toliko stanje, da u određenom vremenskom trenutku, imate prevlast na vazdušnom prostoru, tako da smešno je govoriti o obuci na lovcima F16, bombarderima i taj broj koji pominju, Rusija ima 300 takvih aviona i boljih od tih! - smatra Forca.

SSSR je svojevremeno obuhvatila obuku pilota i Ukrajine i Rusije, a kako Forca podseća, avioni F16 su najprodavanija vrsta aviona u svetu, uz MIG 21.

- Oni jesu dobri avioni, ali sve što je svojevremeno unapređivano, za to je potrebna dodatna obuka, tako da oni jesu i dobri piloti, ali im treba obuka, a - ističe Forca - broj aviona koji im stiže je mizeran!

U nastavku, pretpostavio je da ih neće slati Amerika, nego Rumunija i države bliže Ukrajini.

- Te pošiljke su taktika i borbena moralna podrška stanovništvu i vojsci da će i avijacija da se upotrebi. Međutim to može zaista da se upotrebi u bitke na nebu ali postoji opasnost od mogućnosti uvođenja susednih zemalja, a pre svega Poljske u rat - rekao je Forca.

Za Ukrajinu je najznačajniji Krim, a najveća mogućnost da uspeju je Bahmut i tuda je najbliže do protivnika, smatra Forca.

- Sada da oni napadnu na Krim, svi to očekuju! Za Ukrajinu je najznačajniji Krim, a najveća mogućnost da uspeju je Bahmut i tuda je najbliže do protivnika. Tu smo se borili i tuda kada vam je protivnik blizak, a onda se neće protivnik usuditti da gađa blizu. Svi očekuju da se Zelenski sačeka još malo, kada se stepa spusti kroz kanal od Dnjepra prema Krimu i tuda se stušti. Ako uspe da brzo približi snage, i da uđe onda je to veliki problem - kazao je Forca.

Za kraj zaključio je:

- Ukrajina nema ništa. Moguće je da im ta linija bude dosta, pa da sednu da pregovaraju, ali to sigurno neće biti brzo, znači ovo je tema za ceo ovaj vek!

