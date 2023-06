"ZELENSKI JE DAO OBEĆANJE BAJDENU I IZGOVORIO JEDNU REČENICU" Sagovornici Kurir TV: Kontraofanziva ne počinje samo iz ovog razloga

Pukovnik Mirčeta Jokanović i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost gostovali su u jutarnjem programu Redakcija i komentarisali dešavanja u Ukrajini.

Desio se novi raketni napad na civilne objekte u Ukrajini, za koje se Rusija izjasnila da nije odgovorna. Jokanović smatra da je u pitanju ratna propaganda sa obe strane i moguća ruska greška.

Obrknežev ističe da Rusi granatiraju Kijev, a Ukrajinci takođe, pa navodi sledeće:

- Ide se ka zapadu Ukrajine, u tom zamahu ratnih dejstava na istoku i sam centar je nekako bio zaboravljen. Imamo napad i na Odesu i uništenje poslednjeg ratnog broda Ukrajine. Granatiranje gradova u centralnoj i zapadnoj Ukrajini biće sve veće - kaže Obrknežev.

Treba pripremiti logistiku, nadovezuje se Jokanović.

- Napad na Kijev je propagandni momenat radi Zelenskog i odgovora na prethodna dejstva - rekao je Jokanović.

foto: Kurir tv

Prema mišljenju Obrkneževa, obaveštajna služba Rusije je slabo odradila svoj posao.

- Oni su slabo odradili svoj posao i ta mana mora se priznati Ruskoj federaciji. Kada sagledavate celokupnu situaciju, nešto se tu promenilo, ali to zna sam Kremlj. Mislim da će ukrajinska ofanziva biti u tišini, a da ruska vojska čeka tu ofanzivu da bi preduzela određene mere što se tiče kontranapada na ukrajinsku vojsku - rekao je Obrknežev.

Sagovornik Jokanović misli da Ukrajini nedostaje borbenih resursa za kontra napad.

- Nemaju dovoljno osnovnih borbenih tenkova za jednu kvalitetnu kontraofanzivu. Nedostaje im svega. To je sve ispitivanje, ili demonstrativno dejstvo. Pokušali su proboj u južnodonjeckom pravcu. Ukrajinci su to primenili samo u septembru prošle godine. Da li je to pokušaj nekog borbenog dejstva, ili demonstrativno dejstvo da bi se odvukle snage - smatra Jokanović.

01:30 Rusija, Ukrajina

Prokomentarisao je obuke ukrajinskih pilota za borbene avione.

- Treba im najmanje godinu dana za obuku, samo da bi mogao da leti u borbenom dejstvu. Interesantno je da ministar odbrane Ukrajine pominje Jurofajtere (Nemačka, Španija, Italija, Engleska) i Gripere (Švedska), pošto nema dovoljno F16... Čak ni to neće napraviti bitnu razliku. Oni računaju na 70 aviona F16. Neće imati odakle da polete, svi ti aerodromi su uništeni - rekao je Jokanović i dodao:

- Zelenski je tražio i rakete Taurus, a da bi ih lansirao potreban mu je avion i nosač, i to F16. Bajden je rekao da mu je Zelenski dao čvrsto obećanje da ih neće lansirati na ruskom terenu i pod tim misle na granice iz 1991. godine, što je prećutno prihvaćeno od strane Rusije - dodao je.

foto: Kurir tv

Obrknežev ističe propuste ruske vojske.

- Videli smo da neke letelice dolaze čak i do Moskve i to su propusti u samoj Ruskoj organizaciji. Što se tiče ovih aviona F16, prisetimo se, retorika iz Kremlja je bila na visokom nivou i vrlo oštra, a u jednom momentu je nastalo zatišje. Oni su rekli budete li isporučilil te avione videćete skroz drugi tok rata. A sada smo došli ponovo na taj neki nivo da će se upotrebiti avioni. Zelenski je izjavio zanimljivu rečenicu da u "ratu moramo ratovati, a u inostranstvu moramo učiti", ali pitanje je šta će to znanje na bojištu doneti. Govorim o lošim stranama i da će se ovaj rat prožimati u budućnosti, i to po ekonomskom pitanju - rekao je Obrknežev.

Smatra da će se po pitanju energetike ovaj rat posebno voditi.

- Evropa se naslanja i na Ukrajinu i na Rusiju i mislim da bi trebalo da bude više suverenistička i da razmišlja - dodao je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.