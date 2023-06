"PUTIN ĆE OPROSTITI PRIGOŽINU SAMO ZBOG OVE STVARI!" Stručnjaci smatraju: Šef Vagnera je imao podršku obaveštajne službe

Privatni avion sa Jevgenija Prigožinom, šefom ruske vojne kompanije "Vagner", sleteo je jutros u Belorusiju, prema informacijama koje je prenela agencija Rojters.

Prateći kretanja aviona putem sajta Flajtradar24, utvrđeno je da je Prigožinov avion zaobišao Ukrajinu tokom leta kroz ruski vazdušni prostor pre ulaska u Belorusiju. Ova situacija je deo dogovora postignutog za vikend, kojim je uspešno posredovao beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

Beloruski predsednik se prvi put obratio javnosti od pobune "Vagnera" u Rusiji, izdavši naređenje da beloruska vojska bude u punoj borbenoj gotovosti. Lukašenko je izrazio zabrinutost naroda Belorusije zbog te pobune, dok je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da se privatna vojna kompanija "Vagner" priprema da preda "tešku vojnu opremu" regularnoj vojsci pod komandom ruskog predsednika Vladimira Putina.

foto: Shutterstock, AP

Danas se i sam predsednik Putin obratio pripadnicima ruske vojske, Nacionalne garde, bezbednosnim snagama i svima koji su pomogli održavanju reda u zemlji tokom pokušaja vojnog udara grupe "Vagner". On je istakao zahvalnost svim pripadnicima oružanih snaga, snagama bezbednosti i obaveštajcima na hrabrosti i lojalnosti koju su iskazali tokom tog pokušaja oružane pobune 24. juna, naglašavajući da je njihova hrabrost i odlučnost odigrala ključnu ulogu u suzbijanju pobune.

U emisiji "Usijanje" su gostovali Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve, i general Luka Kastratović iz Udruženja admirala i generala, koji su se dotakli pokušaja vojnog udara grupe "Vagner".

Samardžija je istakao da u ovakvim situacijama ne treba pridavati previše pažnje pravnim elementima, već da se stvari rešavaju onako kako trenutak zahteva i okolnosti nalažu.

foto: Kurir televizija

- Vi vidite da je Prigožinovim vojnicima stavljeno do znanja da mogu da potpišu ugovore sa ruskom armijom ili sa nekim drugim. Mogu da idu gde hoće ili da izađu iz vojske. Nema tu nekih posledica poput onoga da ćemo nekome da sudimo. Kod Prigožina je situacija drugačije jer je on bio najistaknutija ličnost u Vagneru i što je na njegovu komandu sve krenulo. Pitanje je samo šta ruske vlasti odnosno Putin želi da uradi sa Prigožinom. Mislim da ga neće pustiti niz vodu. Ne zbog toga što je Prigožin važan, već zato što Prigožin predstavlja jedan stepen odlučnosti i lojalnosti da se bori za interese zemlje za koju se bori - rekao je Samardžija i dodao:

- U tom smislu predlog da ode u Belorusiju je sasvim na mestu iz više razloga. Prvo zato što u Belorusiji može da nastavi posao koji je i do sada radio i može da učestvuje u obuci novih vojnika. A pri tome će zasigurno izazvati strah kod onih zapadnih zemalja koje se nalaze uz Poljsku. Da znaju da im je sa ove strane neko ko nije običan vojnik i ko može da se nosi sa svim neprilikama. Mislim da će mu biti ovo oprošteno uprkops Putinovom obraćanju.

04:45 PUTIN ĆE OPROSTITI PRIGOŽINU SAMO ZBOG OVE STVARI! Stručnjaci smatraju: Šef Vagnera je imao podršku obaveštajne službe

General Kastratović je istakao da Prigožin nije mogao izvesti ovo delovanje bez podrške obaveštajne službe s jedne ili druge strane.

- Ovo što je uradio Prigožin, to nije mogao bez podrške neke obaveštajne službe sa jedne ili druge strane. To sam ne može da izvede. Na čelu kolone je bio Prigožin, a kolonu je vodio ruski oficir koji ima 3 medalje za hrabrost. Nije verovatno da to ruska služba nije znala - istakao je.

foto: Kurir televizija

