"U OVOM RATU SADA PRISUSTVUJE NEŠTO ŠTO SE PRVI PUT DOGAĐA U ISTORIJI" Stručnjaci: Ovo više nije sukob sa klasičnim sredstvima

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je u raketnom napadu na Kramatorsk poginulo do 50 ukrajinskih oficira, među kojima su i dva generala, a da je 12 ljudi poginulo, a 60 povređeno kada je ruski projektil pao u prepun restoran u gradu u utorak uveče.

Volodimir Zelenski opisao je "put Ukrajine do pobede kao težak, ali dostižan", a ruski predsednik Putin poručuje da se sa zapadnim sakncijama svet nije srušio, već da su se proširile mogućnosti za ruske preduzetnike.

EU razmatra mogućnost dugoročnog naoružavanja Kijeva, a britanski ministar odbrane Ben Volas poručuje da NATO treba da razmotri preskakanje uslova za akcioni plan za članstvo Ukrajine.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali aktuelnu, ali i eventualni nastavak situacije su Ivan Miletić, stručnjak iz oblasti odbrane i bezbednosti i prof. dr Dragan Radenović, putem video poziva iz Moskve.

Radenović je rekao kako je u Rusiji uticala pobuna Vagnera, ali i reakcije Putine, s obzirom na to da "CNN" navodi da Kremlj pokušava resetovanje autoriteta predsednika Rusije:

- Ono što se dešava sada, ili čak i od samog početka ratnog sukoba, jeste prisustvo nečega što nikada nije postojalo, a to je rat totalnih razmera. Ovde više nemate rat 'klasičnim' sredstvima ili savremenim sredstvima ubijanja ljudi, rušenja dobara. Već imamo dubok, težak i neizvestan rat svih struktura, a posebno obaveštajnih, koji se bave i propagadnim ratom. Dosta dejstava su na neki način supkultura onog rata koji nam je poznat kao takav. Supkulture ratnih dejstava su proizvele i događaj oko Prigožina.

Miletić je komentarisao tvrdnju Olafa Šolca da je pobuna Vagnera oslabila Rusiju:

- Kako vreme odmiče, postavlja se sve više pitanja, a nalazi se sve manje rešenja. Doduše, činjenica je da unutar ruskog društva možemo da vidimo da se nešto dešava. Što rat bude duže trajao, imaćemo i sve više ovakvih situacija. Nikome ne odgovara da rat dugo traje, a naročito sukob ovakvog tipa gde su dva veoma bliska naroda. Samim tim, ljudi emotivno reaguju, pa se i brže odmotavaju pojedine stvari. Ona početka retorika sa kojom je počeo rat gubi oštricu, pa ljudi razmišljaju o gubicima, takođe vidimo i prisustvo tim demonstracija.

Radenović je rekao da Prigožin i njegova grupa nisu važni segmenti, već da je sukob deo državnog projekta:

- Vagner je nevažan, a apsolutno nije važan Prigožin. Ovde je reč o državnom projektu koji se očigledno razvija po dinamici koja je zamišljena ranije. Da li je Putin učvrstio svoju vlast ovim događajem, jeste. On je potpuno definisao razmah ljudi koji prihvataju Zapadne vrednosti, koje su zastrašujuće. Pogotovo one sa kretanjem NATO-a ka Istoku. Pored toga, sistem u Rusiji je postao znatno tvrđi. Uveren sam u to jer sam video reakciju ljudi povodom tih događaja.

